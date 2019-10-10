Могеріні: ЄС інвестував в Україну більше, ніж в будь-яку іншу державу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що з 2014 року Україна отримала найбільший, у порівнянні з іншими країнами, пакет підтримки від ЄС. Про це Могеріні заявила на пленарному засіданні Європейського парламенту, під час обговорення ситуації в Україні, передає УНН із посиланням на трансляцію із зали Європарламенту.
“Після 2014 ми (ЄС — ред) надали Україні найбільший пакет підтримки в історії Європейського Союзу, що включав понад 15 млрд євро. Ми інвестували в Україну більше, ніж в будь-яку іншу державу світу. І ніякий інший партнер не інвестував в Україну стільки, скільки зробили ми”, — заявила Могеріні.
Верховний представник ЄС додала, що Угода про асоціацію з ЄС — “найбільш амбіційна угода, яку ЄС коли-небудь підписував з іншим партнером”.
Вона також додала, що ЄС допомогла створити “тисячі робочих місць”, а також підтримала проведення реформи децентралізації та проведення безпекових реформ. Могеріні також відзначила, що 2 роки тому Європейський союз зробив легшим пересування для громадян України по території країн Європи завдяки режиму без віз.
Нагадаємо, євродепутат від Латвії Сандра Калнієте на пленарному засіданні Європейського парламенту заявила, що наразі від “формули Штайнмаєра” виграє тільки Росія.
Раніше УНН повідомляв, що сьогодні в Європарламенті обговорять ситуацію в Україні.