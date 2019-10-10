Могерини: ЕС инвестировал в Украину больше, чем в любое другое государство

КИЕВ. 10 октября. УНН. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что с 2014 года Украина получила самый большой, по сравнению с другими странами, пакет поддержки от ЕС. Об этом Могерини заявила на пленарном заседании Европейского парламента, во время обсуждения ситуации в Украине, передает УНН со ссылкой на трансляцию из зала Европарламента.