Могерини: ЕС инвестировал в Украину больше, чем в любое другое государство
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что с 2014 года Украина получила самый большой, по сравнению с другими странами, пакет поддержки от ЕС. Об этом Могерини заявила на пленарном заседании Европейского парламента, во время обсуждения ситуации в Украине, передает УНН со ссылкой на трансляцию из зала Европарламента.
“После 2014 года мы (ЕС — ред) предоставили Украине наибольший пакет поддержки в истории Европейского Союза, включавшего более 15 млрд евро. Мы инвестировали в Украину больше, чем в любую другую державу мира. И никакой другой партнер не инвестировал в Украину столько, сколько сделали мы”, — заявила Могерини.
Верховный представитель ЕС добавила, что Соглашение об ассоциации с ЕС — это “наиболее амбициозное соглашение, которое ЕС когда-либо подписывало с другим партнером”.
Она также добавила, что ЕС помог создать “тысячи рабочих мест”, а также поддержал проведение реформы децентрализации и проведение реформ по безопасности. Могерини также отметила, что 2 года назад Европейский союз облегчил передвижение для граждан Украины на территории стран Европы благодаря режиму без виз.
Напомним, евродепутат от Латвии Сандра Калниете на пленарном заседании Европейского парламента заявила, что пока от “формулы Штайнмайера” выигрывает только Россия.
Ранее УНН сообщал, что сегодня в Европарламенте обсудят ситуацию в Украине.