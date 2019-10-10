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Верховный представитель ЕС: мы подчеркиваем, Крым и Донбасс — это Украина

Киев • УНН

 • 16998 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что встречи в рамках контактной группы в Минске и вопрос о проведении выборов по “формуле Штайнмайера” откроет возможность нового поиска путей мирного урегулирования на востоке Украины, но это все возможно только при соблюдении территориальной целостности Украины. Об этом Могерини заявила на пленарном заседании Европейского парламента, во время обсуждения ситуации в Украине, передает УНН со ссылкой на трансляцию из зала Европарламента.

Верховный представитель ЕС: мы подчеркиваем, Крым и Донбасс — это Украина

Могерини перечислила ряд последних событий в Украине, среди которых, в частности, принятие множества новых законопроектов и улучшение инвестиционного климата. Она отметила важность процесса борьбы с коррупцией и олигархическими структурами для раскрытия экономического потенциала Украины. В частности, было отмечена участие ЕС в реформировании энергетического сектора Украины.

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“Благодаря этим реформам и нашей поддержке этих реформ — от создания Антикоррупционного суда до реформы сектора безопасности — Украина сегодня является намного более сильной страной, чем пять лет назад. Сегодня это отчетливо видно”, — сказала Могерини.

“Несмотря на это, Украина продолжает страдать от внешнего вмешательства. Мы подчеркиваем, что Крым — это Украина, Донбасс — это Украина, и Европейский Союз будет и впредь придерживаться этой позиции в однозначной и единой манере”, — заявила Могерини.

“Решения, принятые во время заседаний трехсторонней контактной группы и согласования “формулы Штайнмайера” вселяют надежду, что произойдет активизация мирного процесса. Мы должны помнить, что сегодня Минские договоренности остаются единственной платформой для такого решения.

Напомним, евродепутат от Латвии Сандра Калниете на пленарном заседании Европейского парламента заявила, что пока от “формулы Штайнмайера” выигрывает только Россия.

Ранее УНН сообщал, что 9 октября в Европарламенте обсудят ситуацию в Украине.

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