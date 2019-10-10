Могеріні анонсувала наступне засідання по Україні при ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що наступний розгляд ситуації по Україні був внесений до порядку денного Ради міністрів закордонних справ при ЄС на наступному тижні. Про це Могеріні заявила на пленарному засіданні Європейського парламенту, під час обговорення ситуації в Україні, передає УНН із посиланням на трансляцію із зали Європарламенту.
“Протягом цих п’яти років громадяни України закликають до змін у своїй країні. Я говорю п’ять років, тому що, коли я тільки починала, Україна була майже єдиним питанням нашого зовнішньополітичного порядку денного. У певному сенсі мене турбує, що ця увагу пропадає, як ніби ті проблеми, які були, зникають. Я вдячна Європейському парламенту за включення цього питання до порядку денного. Воно буде також включено до порядку денного Ради міністрів закордонних справ наступного понеділка (14 жовтня — ред), зокрема через те, що я хочу переконатися, що в даний момент увага до ситуації в Україні не слабшає”, — заявила Могеріні.
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Нагадаємо, євродепутат від Латвії Сандра Калнієте на пленарному засіданні Європейського парламенту заявила, що наразі від “формули Штайнмаєра” виграє тільки Росія.
Раніше УНН повідомляв, що сьогодні в Європарламенті обговорять ситуацію в Україні.
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