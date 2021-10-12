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17:53 • 105433 просмотра

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Актуальное
Moderna не планирует делиться рецептом вакцины против COVID-19

Moderna не планирует делиться рецептом вакцины против COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16490 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Moderna не планирует делиться рецептом вакцины против COVID-19, поскольку руководители пришли к выводу, что увеличение собственного производства компании - лучший способ увеличить мировые предложения. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Агентство здравоохранения ООН настаивало на Moderna, чтобы она поделилась своей формулой вакцины. Нубар Афеян сказал, что компания проанализировала, было бы лучше поделиться технологией РНК-мессенджера, и определила, что она может расширить производство и доставить миллиарды дополнительных доз в 2022 году.

Отвечая на вопрос о недавнем критику о том, что Moderna поставляет свою вакцину преимущественно богатым странам, а страны с низким уровнем дохода требуют этого продукта, Афеян сказал, что компания поставляла "достаточно значительный" объем производства бедным странам, в основном благодаря своей работе с правительством США, который в начале пандемии заключил договор с компанией по доз.

Напомним

Moderna за 500 млн долларов построит в Африке фабрику по производству вакцин.

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