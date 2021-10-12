Moderna не планує ділитися рецептом вакцини проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Moderna не планує ділитися рецептом вакцини проти COVID-19, оскільки керівники дійшли висновку, що збільшення власного виробництва компанії — найкращий спосіб збільшити світові пропозиції. Про це пише УНН з посиланням на АР.
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Агенство охорони здоров’я ООН наполягало на Moderna, щоб вона поділилася своєю формулою вакцини. Нубар Афеян сказав, що компанія проаналізувала, чи було б краще поділитися технологією РНК-месенджера, і визначила, що вона може розширити виробництво та доставити мільярди додаткових доз у 2022 році.
Відповідаючи на питання про нещодавню критику про те, що Moderna поставляє свою вакцину переважно багатим країнам, а країни з низьким рівнем доходу вимагають цього продукту, Афеян сказав, що компанія постачала “досить значний” обсяг виробництва біднішим країнам, в основному завдяки своїй роботі з урядом США, який на початку пандемії уклав договір з компанією щодо доз.
Нагадаємо
Moderna за 500 млн доларів побудує в Африці фабрику з виробництва вакцин.