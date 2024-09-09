Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Британская модель и актриса Кейт Мосс рассказала, как ее травили из-за чрезмерной худобы. Об этом УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Популярная в 90-х британская актриса и модель Кейт Мосс, которая благодаря своей бледной коже и худощавому телосложению олицетворяла модный стиль под названием "героиновый шик", призналась, что всегда имела из-за этого проблемы. Звезда рассказала, что родители девушек с расстройствами пищевого поведения даже преследовали ее на улице.

"Героиновый шик" - стиль, который приобрел популярность в 90-х и характеризовался болезненной худобой, бледной кожей, темными кругами под глазами, истощенным выражением лица. Такой вид обычно имеют люди с наркотическими зависимостями, поэтому отсюда и происходит название. Именно тогда одной из известных фигур стала Кейт Мосс, которая сказала знаменитую фразу: "Ничто так хорошо не вкусно, как ощущение худобы".

В новом документальном фильме Disney+ "В моде: 90-е" супермодель рассказала, что часто страдала от критики из-за своей худобы и необычной формы тела.

Редактор журнала Vogue Анна Винтур прокомментировала внешний вид в документальном фильме, сказав: "Этот вид - очень надоедливая модель - вызвал у людей дискомфорт".

Впервые Кейт Мосс попала на обложку Vogue в свои 19. Модный редактор Vogue Кэтрин Кастерин отметила, что общественность к этому не была готова: "Снимки сразу же были полностью осквернены и раскритикованы. Возможно, мы недооценили то, что этот вид в нашем сознании был вполне нормальным".

Напомним

В январе Кейт Мосс отпраздновала юбилей - 50 лет. Подиумная дива, чей изможденный вид стал символом богемной эстетики 90-х, сегодня ведет жизнь скромнее, чем в предыдущие десятилетия.

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