Модель Кейт Мосс розповіла, як її цькували батьки дівчат з розладами харчової поведінки

Британська модель та акторка Кейт Мосс розповіла, як її цькували через надмірну худорлявість. Про це УНН з посиланням на The Independent.

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Популярна у 90-х британська акторка та модель Кейт Мосс, яка завдяки своїй блідій шкірі та худорлявій статурі уособлювала модний стиль під назвою "героїновий шик", зізналася, що завжди мала через це проблеми. Зірка розповіла, що батьки дівчат з розладами харчової поведінки навіть переслідували її на вулиці.

"Героїновий шик" – стиль, що набув популярності в 90-х та характеризувався хворобливою худобою, блідою шкірою, темними колами під очима, виснаженим виразом обличчя. Такий вигляд зазвичай мають люди з наркотичними залежностями, тож звідси і походить назва. Саме тоді однією з відомих постатей стала Кейт Мосс, яка сказала знамениту фразу: "Ніщо так добре не смакує, як відчуття худоби".

У новому документальному фільмі Disney+ "У моді: 90-ті" супермодель розповіла , що часто потерпала від критики через свою худорлявість та незвичну форму тіла.

Редакторка журналу Vogue Анна Вінтур прокоментувала зовнішній вигляд у документальному фільмі, сказавши: "Цей вигляд – дуже набридаюча модель – викликав у людей дискомфорт".

Вперше Кейт Мосс потрапила на обкладинку Vogue у свої 19. Модний редактор Vogue Кетрін Кастерін зазначила, що громадськість до цього не була готовою: "Знімки відразу ж були повністю спаплюжені та розкритиковані. Можливо, ми недооцінили те, що цей вигляд у нашій свідомості був цілком нормальним".

Нагадаємо

У січні Кейт Мосс відсвяткувала ювілей - 50 років. Подіумна діва, чий виснажений вигляд став символом богемної естетики 90-х, сьогодні веде життя скромніше, ніж у попередні десятиліття.

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