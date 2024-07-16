Новорожденного ребенка из перинатального центра на Полтавщине похитил мужчина-транссексуал. Как сообщили в Нацполиции, похититель задержан, передает УНН.

Детали

В полиции отмечают, что камеры наблюдения показывали, что с большим пакетом из заведения выходила женщина. Но оперативники установили, что злоумышленником был мужчина-транссексуал.

"Свой поступок задержанный объясняет тем, что очень хотел ребенка, которого никогда бы не смог родить, поэтому прибегнул к преступлению. С ребенком все хорошо, правоохранители вернули малыша матери в перинатальный центр", - отметил начальник ГУНП в Полтавской области Евгений Рогачев.

По данному факту следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, осуществляется досудебное расследование уголовных производств, открытых по части 3 статьи 146 и частью 2 статьи 367 (похищение малолетнего и служебная халатность, повлекшие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Следователи полиции готовят ходатайство о сообщение фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.

За содеянное 25-летнему похитителю теперь грозит провести за решеткой от 5 до 10 лет.

Напомним, 14 июля в полицию Кременчуга поступило сообщение от женщины, что у нее из послеродовой комнаты перинатального центра исчез 4-дневный младенец.