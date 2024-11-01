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МХП представила собственные кулинарные решения на международной выставке SIAL 2024

МХП представила собственные кулинарные решения на международной выставке SIAL 2024

Киев  •  УНН

10:54 • 2911 просмотра

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МХП представила на международной выставке SIAL 2024 собственные кулинарные решения и продукты с добавленной ценностью. Компания демонстрировала готовые к приготовлению блюда на интерактивном двухэтажном стенде с VR-зоной.

МХП представила на международной выставке SIAL 2024 собственные кулинарные решения. Фокусом компании на выставке в этом году были продукты с добавленной ценностью. МХП демонстрировала доработанные продукты на стенде в виде 360-градусного двухэтажного здания с 3-D экраном и VR-зоной.

Фокусом МХП на нынешней выставке были доработанные продукты. Компания представила кулинарные решения под брендами Qualiko, Ukrainian Chicken, Sultanah, Assilah, мясные снеки Chick&Go, которые в Украине знают как РябChick, куриную колбасу Poli, которая производится на предприятии Рerutnina Ptuj, которое входит в группу компаний МХП. Да и в целом на SIAL 2024 украинские фуд-компании представляли больше продуктов с высокой добавленной ценностью, а не commodities.

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Стенд МХП был выполнен в виде 360-градусной двухэтажной платформы с большим цифровым 3D-экраном впереди. Под ним была расположена открытая кухня, где бренд-шефы МХП демонстрировали процесс приготовления ready-to-cook блюд. На втором этаже расположилась переговорная зона. То есть стенд компании был не просто локацией для встреч с клиентами и договоренностей о продажах и объемах, а стал местом, где гости выставки видели разнообразные кулинарные решения МХП и могли продегустировать их. И это имело свой эффект - зарубежные партнеры увидели,  что украинские производители постоянно развиваются и имеют чем заинтересовать. Кроме того, с помощью зоны VR гости стенда могли "посетить" три крупнейших производства компании МХП в Украине и окунуться в полный цикл работы компании.

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А еще локация МХП на SIAL 2024 стала местом встречи представителей украинской food-отрасли, посетивших выставку. Стенд компании посетили основатель Volia Agri-Food Park и совладелец и СЕО HD-group Борис Шестопалов, продюсеры New Food Summit Ирина Бондаренко и Алла Липинская, коммерческий директор и член правления ЧАО "Львовский хладокомбинат" Соломия Кукса и другие представители бизнеса из Украины.

Как кулинарная компания, которая создает новые кулинарные решения, внедряет новые технологии и формирует культуру потребления качественной и вкусной еды, МХП демонстрирует мировому food-рынку, что украинские производители могут быть конкурентоспособными на международной арене.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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