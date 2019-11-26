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Международный олимпийский комитет поддержал введение санкций WADA против РФ

Международный олимпийский комитет поддержал введение санкций WADA против РФ

Киев  •  УНН

 • 13956 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Международный олимпийский комитет заявил, что будет поддерживать введение самых жестких санкций тем, кто манипулировал данными тестирования на наркотики в московской лаборатории до их передачи во Всемирное антидопинговое агентство. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного олимпийского комитета, передает УНН.

“Международный олимпийский комитет самым решительным образом осуждает действия тех, кто несет ответственность за манипулирование данными в московских лабораториях до их передачи Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в январе 2019 года. Эти вопиющие манипуляции подрывают доверие к самому спорту и оскорбляют спортивное движение во всем мире. МОК поддержит введение самых строгих санкций в отношении всех, кто несет ответственность за эти манипуляции”, — сказано в сообщении.

Напомним, до этого WADA опубликовали перечень рекомендованных санкций против РФ за фальсифицирование данных тестов.

“МОК вновь обращается к российским властям с просьбой предоставить необработанные данные, на которых основывается этот случай. Этот вопрос по-прежнему имеет огромное значение, поскольку предоставление любых полностью заверенных исходных данных обеспечит, в конечном счете, полное торжество справедливости, надлежащее наказание виновных и полную защиту ни в чем не повинных лиц. Таким образом, можно устранить тень подозрений в отношении нового поколения чистых российских спортсменов”, — сказано в пресс-релизе.

Также сообщается, что перед введением санкций будет проведена детальная оценка, поскольку санкции должны соответствовать правилам естественной справедливости и уважать права человека.

“Поэтому МОК подчеркивает, что виновные должны понести как можно более суровое наказание в связи с серьезностью этого нарушения, и поэтому приветствует санкции в отношении ответственных российских властей. Однако, учитывая серьезность этих манипуляций, мы настоятельно призываем WADA принять дальнейшие меры. Это означает, в частности, что WADA следует передать все эти досье в Совет Европы и ЮНЕСКО с учетом Конвенции Совета Европы о борьбе с допингом в спорте и Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте”, — добавили в МОК.

Напомним, что МОК выступил за участие российских спортсменов на соревнованиях, хотя в WADA рекомендовали отстранить Россию от участия в соревнованиях на четыре года.

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