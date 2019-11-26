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Міжнародний олімпійський комітет підтримав введення санкцій WADA проти РФ

Міжнародний олімпійський комітет підтримав введення санкцій WADA проти РФ

Київ • УНН

 • 13957 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міжнародний олімпійський комітет заявив, що буде підтримувати введення найжорсткіших санкцій тим, хто маніпулював даними тестування на наркотики в московській лабораторії до їх передачі до WADA. Про це повідомляється в прес-релізі Міжнародного олімпійського комітету, передає УНН.

"Міжнародний олімпійський комітет найрішучішим чином засуджує дії тих, хто несе відповідальність за маніпулювання даними в московських лабораторіях до їх передачі Всесвітньому антидопінговому агентству (WADA) в січні 2019 року. Ці кричущі маніпуляції підривають довіру до самого спорту і ображають спортивний рух в усьому світі. МОК підтримає введення найсуворіших санкцій щодо всіх, хто несе відповідальність за ці маніпуляції", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, до цього у WADA опублікували перелік рекомендованих санкцій проти РФ за фальшування даних тестів.

"МОК знову звертається до російської влади з проханням надати необроблені дані, на яких ґрунтується цей випадок. Це питання, як і раніше має величезне значення, оскільки надання будь-яких повністю завірених вихідних даних забезпечить, в кінцевому рахунку, повне торжество справедливості, належне покарання винних і повний захист ні в чому не винних осіб. Таким чином, можна усунути тінь підозр щодо нового покоління чистих російських спортсменів", - сказано в прес-релізі.

Також повідомляється, що перед введенням санкцій буде проведена детальна оцінка, оскільки санкції повинні відповідати правилам природної справедливості і поважати права людини.

"Тому МОК наголошує, що винні мають понести якомога суворіше покарання в зв'язку з серйозністю цього порушення, і тому вітає санкції щодо відповідальних з російської влади. Однак, з огляду на серйозність цих маніпуляцій, ми настійно закликаємо WADA вжити подальших заходів. Це означає, зокрема, що WADA слід передати всі ці досьє до Ради Європи і ЮНЕСКО з урахуванням Конвенції Ради Європи про боротьбу з допінгом у спорті і Міжнародної конвенції ЮНЕСКО про боротьбу з допінгом у спорті", - додали в МОК.

Нагадаємо, що МОК виступив за участь російських спортсменів на змаганнях, хоча в WADA рекомендували усунути Росію від участі в змаганнях на чотири роки.

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