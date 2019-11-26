Міжнародний олімпійський комітет підтримав введення санкцій WADA проти РФ

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міжнародний олімпійський комітет заявив, що буде підтримувати введення найжорсткіших санкцій тим, хто маніпулював даними тестування на наркотики в московській лабораторії до їх передачі до WADA. Про це повідомляється в прес-релізі Міжнародного олімпійського комітету, передає УНН.