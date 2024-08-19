Мировой автопром дрожит на фоне доминирования в КНР отечественных брендов, таких как BYD-СМИ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

  •  85226 просмотра
Корабли Китая и Филиппин столкнулись в спорных водах Южнокитайского моря

Корабли Китая и Филиппин столкнулись в спорных водах Южнокитайского моря

  •  101751 просмотра
ВМС Украины: Россия не вывела корабли в Черное и Азовское моря

ВМС Украины: Россия не вывела корабли в Черное и Азовское моря

  •  108864 просмотра
Зеленский: россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС

Зеленский: россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС

  •  96237 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

  •  69033 просмотра
публикации
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

  •  69025 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  227518 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  212889 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  262648 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  247215 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

  •  45179 просмотра
Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

  •  85226 просмотра
18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа 2024, 03:03  •  89821 просмотра
Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

17 августа 2024, 17:21  •  91136 просмотра
Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

17 августа 2024, 03:11  •  101070 просмотра
Актуальное
Мировой автопром дрожит на фоне доминирования в КНР отечественных брендов, таких как BYD-СМИ

Мировой автопром дрожит на фоне доминирования в КНР отечественных брендов, таких как BYD-СМИ

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 12:37  •  474 просмотра

Read in English

Иностранные автопроизводители теряют позиции на китайском рынке из-за перехода потребителей на отечественные электромобили. Volkswagen, Mercedes-Benz и другие западные компании столкнулись с падением продаж, в то время как китайские бренды укрепляют позиции.

Китай становится денежной ямой для иностранных автопроизводителей, - крупные бренды теряют свои позиции на некогда прибыльном рынке, поскольку китайские потребители переходят на отечественные электромобили.

Передає УНН із посиланням на The Wall Street Journal, а Handelsblatt 20 Min Holding.

детали

Западный автопром столкнулся с серьезным падением продаж в Китае, - особенно это касается Volkswagen, Mercedes-Benz, GM и Honda. Среди причин - дешевые электрические модели дальневосточных поставщиков. Речь идет о BYD, Geely и Li Auto.

Мы четко видим вытеснение традиционных систем привода. Параллельно с резким ростом доли электромобилей в Китае растет доминирование отечественных поставщиков

- объяснил Ян Бургард, руководитель автомобильной консалтинговой компании Berylls by Alix Partners.
Image

Ситуация становится рискованной, особенно для массовых производителей, таких как Volkswagen. Крупнейший европейский авто производитель может получить в этом году примерно на три миллиарда евро меньше дохода, чем в 2018 году. Сейчас тенденция к снижению продолжается. В первом полугодии поставки упали еще на четыре процента до 931 000 единиц. За четыре с половиной года доля рынка Volkswagen Group в Китае среди всех суббрендов сократилась с 19 до 14 процентов.

Другой немецкий флагман теперь также борется в Китае: Mercedes-Benz. Поскольку группа работает в основном в премиальном и люксовом сегментах, ее бизнес пока идет довольно хорошо. Но в первом полугодии произошло снижение на 10 процентов - было продано 352 000 автомобилей. Пропорциональный результат от совместного производства с китайской государственной компанией Baic даже сократился на 15%.

Гібриди та електромобілі на ринку нових авто стали популярніші5 августа 2024, 09:52 • 17056 просмотров

Между тем, BYD Seagull и другие компактные и маленькие автомобили китайских производителей, которые могут изменить автомобильную промышленность своими низкими ценами.

Эти автомобили производятся в Китае намного дешевле, чем международные бренды за пределами Китая, часто на заводах, поддерживаемых правительством, и говорят, что в Европе они предлагаются по цене менее 20 000 евро, в Китае они стоят около 10 000 евро. - говорит Юрген Зельтер, эксперт по автомобильной промышленности в Азии и США.

Пример

Цифры статистического управления Австрии показывают небольшое снижение спроса на электромобили в стране, впрочем именно BYD теперь занимает постоянное место в ТОП-3 самых популярных брендов среди чисто электрических регистраций.

Впрочем европейские, в частности немецкие производители имеют "сильный имидж бренда во всем мире, которого не хватает молодым китайским брендам".

Из нынешних около 130 китайских брендов только десять могут выжить, поскольку китайские автомобили станут потребительскими товарами, отмечает эксперт.

Volvo відкликає 72 тисячі нових електрокарів8 июня 2024, 23:35 • 27390 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Технологии
Эксклюзив
ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат
  •  2126 просмотра

ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат

Эксклюзив
Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог
  •  28787 просмотра

Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог

Эксклюзив
НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист
  •  54563 просмотра

НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист

Эксклюзив
Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского
  •  55278 просмотра

Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского

Эксклюзив
Смена настроений и сложности в мышлении: гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 августа
  •  63182 просмотра

Смена настроений и сложности в мышлении: гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 августа

Эксклюзив
Мамкины вруны. В АРМА заявили, что не ездят на машинах с номерами прикрытия, но есть нюанс (видео)
  •  88779 просмотра

Мамкины вруны. В АРМА заявили, что не ездят на машинах с номерами прикрытия, но есть нюанс (видео)

Волевые победы "Динамо" и "ЛНЗ", два удаления в Черкассах, неожиданный лидер, скандал в Полтаве: результат 3 тура УПЛ
  •  65756 просмотра

Волевые победы "Динамо" и "ЛНЗ", два удаления в Черкассах, неожиданный лидер, скандал в Полтаве: результат 3 тура УПЛ

Эксклюзив
Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска
16 августа 2024, 16:16  •  146771 просмотра

Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска

Эксклюзив
И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу
16 августа 2024, 14:00  •  148638 просмотра

И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°
16 августа 2024, 10:54  •  152494 просмотра

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°

Популярные

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

  •  69033 просмотра
Зеленский: россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС

Зеленский: россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС

  •  96237 просмотра
ВМС Украины: Россия не вывела корабли в Черное и Азовское моря

ВМС Украины: Россия не вывела корабли в Черное и Азовское моря

  •  108864 просмотра
Корабли Китая и Филиппин столкнулись в спорных водах Южнокитайского моря

Корабли Китая и Филиппин столкнулись в спорных водах Южнокитайского моря

  •  101751 просмотра
Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

  •  85226 просмотра

Публикации

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

  •  69025 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  227518 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  212889 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  262648 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  247215 просмотра

Война

Партизаны разведали ремонтную базу России в Луганской области

Партизаны разведали ремонтную базу России в Луганской области

  •  50 просмотра
СБУ задержала еще четырех агентов рф за поджоги объектов Укрзализныци

СБУ задержала еще четырех агентов рф за поджоги объектов Укрзализныци

  •  87 просмотра
Армия рф обстреляла Донетчину: погибли четверо пожилых людей

Армия рф обстреляла Донетчину: погибли четверо пожилых людей

  •  1317 просмотра
В Харьковской области враг с начала года сбросил 950 КАБов - Синегубов

В Харьковской области враг с начала года сбросил 950 КАБов - Синегубов

  •  15033 просмотра
Глава комитета в Бундестаге призывает не сокращать помощь Украине

Глава комитета в Бундестаге призывает не сокращать помощь Украине

  •  24830 просмотра

политика

Дания предоставит Украине военную помощь на 116 млн долларов

Дания предоставит Украине военную помощь на 116 млн долларов

  •  820 просмотра
Верховная Рада на ближайшем заседании рассмотрит вопрос запрета УПЦ МП - Корниенко

Верховная Рада на ближайшем заседании рассмотрит вопрос запрета УПЦ МП - Корниенко

  •  979 просмотра
Правительство одобрило упрощение регистрации лекарств

Правительство одобрило упрощение регистрации лекарств

  •  1226 просмотра
ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат

ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат
Эксклюзив

  •  2126 просмотра
Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог

Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог
Эксклюзив

  •  28787 просмотра

Война

Партизаны разведали ремонтную базу России в Луганской области

Партизаны разведали ремонтную базу России в Луганской области

  •  50 просмотра
СБУ задержала еще четырех агентов рф за поджоги объектов Укрзализныци

СБУ задержала еще четырех агентов рф за поджоги объектов Укрзализныци

  •  87 просмотра
Армия рф обстреляла Донетчину: погибли четверо пожилых людей

Армия рф обстреляла Донетчину: погибли четверо пожилых людей

  •  1317 просмотра
В Харьковской области враг с начала года сбросил 950 КАБов - Синегубов

В Харьковской области враг с начала года сбросил 950 КАБов - Синегубов

  •  15033 просмотра
Глава комитета в Бундестаге призывает не сокращать помощь Украине

Глава комитета в Бундестаге призывает не сокращать помощь Украине

  •  24830 просмотра

политика

Дания предоставит Украине военную помощь на 116 млн долларов

Дания предоставит Украине военную помощь на 116 млн долларов

  •  820 просмотра
Верховная Рада на ближайшем заседании рассмотрит вопрос запрета УПЦ МП - Корниенко

Верховная Рада на ближайшем заседании рассмотрит вопрос запрета УПЦ МП - Корниенко

  •  979 просмотра
Правительство одобрило упрощение регистрации лекарств

Правительство одобрило упрощение регистрации лекарств

  •  1226 просмотра
ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат

ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат
Эксклюзив

  •  2126 просмотра
Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог

Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог
Эксклюзив

  •  28787 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  103308 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  102270 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  109157 просмотра

Экономика

В Украине графики отключения света "подвинулись" на 30 минут вперед

В Украине графики отключения света "подвинулись" на 30 минут вперед

  •  1323 просмотра
Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог

Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог
Эксклюзив

  •  28787 просмотра
Бюджетные расходы в этом году выросли на 10%: на что направили больше всего

Бюджетные расходы в этом году выросли на 10%: на что направили больше всего

  •  20766 просмотра
Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

  •  45563 просмотра
Китайские компании начали отказываться от прямых поставок в россию - СМИ

Китайские компании начали отказываться от прямых поставок в россию - СМИ

  •  19288 просмотра

Киев

Жара до 37° и местами дожди на западе: прогноз погоды на сегодня

Жара до 37° и местами дожди на западе: прогноз погоды на сегодня

  •  28172 просмотра
Армия РФ атаковала Киев ударными дронами, в области работала ПВО

Армия РФ атаковала Киев ударными дронами, в области работала ПВО

  •  112018 просмотра
Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

  •  76887 просмотра
І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

  •  35603 просмотра
На Киевщине глава ОВА проверил строительство укрытий для школьников Василькова

На Киевщине глава ОВА проверил строительство укрытий для школьников Василькова

18 августа 2024, 12:26  •  41625 просмотра