Мировой автопром дрожит на фоне доминирования в КНР отечественных брендов, таких как BYD-СМИ

Китай становится денежной ямой для иностранных автопроизводителей, - крупные бренды теряют свои позиции на некогда прибыльном рынке, поскольку китайские потребители переходят на отечественные электромобили.

Передає УНН із посиланням на The Wall Street Journal, а Handelsblatt 20 Min Holding.

детали

Западный автопром столкнулся с серьезным падением продаж в Китае, - особенно это касается Volkswagen, Mercedes-Benz, GM и Honda. Среди причин - дешевые электрические модели дальневосточных поставщиков. Речь идет о BYD, Geely и Li Auto.

Мы четко видим вытеснение традиционных систем привода. Параллельно с резким ростом доли электромобилей в Китае растет доминирование отечественных поставщиков - объяснил Ян Бургард, руководитель автомобильной консалтинговой компании Berylls by Alix Partners.

Ситуация становится рискованной, особенно для массовых производителей, таких как Volkswagen. Крупнейший европейский авто производитель может получить в этом году примерно на три миллиарда евро меньше дохода, чем в 2018 году. Сейчас тенденция к снижению продолжается. В первом полугодии поставки упали еще на четыре процента до 931 000 единиц. За четыре с половиной года доля рынка Volkswagen Group в Китае среди всех суббрендов сократилась с 19 до 14 процентов.

Другой немецкий флагман теперь также борется в Китае: Mercedes-Benz. Поскольку группа работает в основном в премиальном и люксовом сегментах, ее бизнес пока идет довольно хорошо. Но в первом полугодии произошло снижение на 10 процентов - было продано 352 000 автомобилей. Пропорциональный результат от совместного производства с китайской государственной компанией Baic даже сократился на 15%.

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Между тем, BYD Seagull и другие компактные и маленькие автомобили китайских производителей, которые могут изменить автомобильную промышленность своими низкими ценами.

Эти автомобили производятся в Китае намного дешевле, чем международные бренды за пределами Китая, часто на заводах, поддерживаемых правительством, и говорят, что в Европе они предлагаются по цене менее 20 000 евро, в Китае они стоят около 10 000 евро. - говорит Юрген Зельтер, эксперт по автомобильной промышленности в Азии и США.

Пример

Цифры статистического управления Австрии показывают небольшое снижение спроса на электромобили в стране, впрочем именно BYD теперь занимает постоянное место в ТОП-3 самых популярных брендов среди чисто электрических регистраций.

Впрочем европейские, в частности немецкие производители имеют "сильный имидж бренда во всем мире, которого не хватает молодым китайским брендам".

Из нынешних около 130 китайских брендов только десять могут выжить, поскольку китайские автомобили станут потребительскими товарами, отмечает эксперт.

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