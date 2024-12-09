Мировая индустрия рекламы впервые превысит $1 трлн доходов в этом году-FT

Мировая рекламная индустрия впервые превысит $ 1 трлн доходов в 2023 году, причем большую часть прибылей обеспечат технологические гиганты, такие как Google и Meta.

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В этом году мировой рынок рекламы впервые превысит $1 трлн доходов, причем основную часть прибылей получат технологические гиганты, такие как Google, Meta, ByteDance, Amazon и Alibaba, которые вместе заработают более половины общей суммы.

Согласно прогнозам медиа-агентства GroupM (часть WPP), глобальные доходы от рекламы в 2024 году вырастут на 9,5%, превышая среднегодовые ожидания, несмотря на сложную экономическую ситуацию на ключевых рынках, таких как США и Великобритания.

В 2025 году прогнозируется дальнейший рост рынка на 7,7%, который в основном обеспечивают ведущие продавцы цифровой рекламы в США, а не традиционные рекламные агентства.

GroupM исключила доходы от политической рекламы в США из отчета, назвав ее влияние "искаженным" для долгосрочных сравнений. Однако в 2024 году ожидается, что доходы от политической рекламы в США достигнут $15,1 млрд, что на треть больше, чем во время президентских выборов 2020 года.

В отчете говорится, что, хотя в ближайшие годы низкие процентные ставки, которые способствовали быстрому росту рынка после финансового кризиса и пандемии, останутся в прошлом, применение искусственного интеллекта и автоматизации компенсирует этот фактор и будет способствовать дальнейшим инновациям в отрасли.

Ожидается, что к концу следующего года доля цифровой рекламы в мировых доходах достигнет 73%, увеличившись на 12,4% в 2024 году и на 10% в 2025 году. Если учитывать доходы от потоковых платформ, цифровых газет и журналов, этот показатель может достичь 82%.

Традиционные рекламные каналы, такие как телевидение, печатные СМИ и радио, постепенно теряют позиции из-за доминирования цифровых платформ. Глобальный доход от печатной рекламы прогнозируемо снизится на 4,5% в 2024 году и еще на 3% в 2025 году.

Доход от аудиорекламы останется стабильным, а телевидение (включая линейное и потоковое) вырастет лишь на 2,4% в период с 2024 по 2029 годы.США остаются крупнейшим рекламным рынком с прогнозируемыми доходами около $379 млрд в 2025 году, несмотря на более высокие расходы на заимствования и осторожность отдельных ритейлеров, в частности магазинов электроники и товаров для дома.

В отчете предупреждается, что возможное введение тарифов и укрепление доллара после избрания Дональда Трампа могут осложнить деятельность рекламодателей в сегментах потребительских товаров и предметов роскоши, которые уже сталкиваются с сокращением спроса.

В Китае прогнозируется рост доходов от рекламы на 13,5% в 2024 году, до $204,5 млрд. В Великобритании, крупнейшем рекламном рынке Европы, объем рынка в 2024 году оценивается в $53,2 млрд с прогнозируемым ростом на 8,3%.

Китайские инициативы, направленные на укрепление доверия потребителей и стимулирование расходов, могут положительно повлиять на эффективность рекламных кампаний, если будут успешно реализованы.

Напомним

Владелец Facebook Meta Platforms должен предстать перед судом по иску Федеральной торговой комиссии США.