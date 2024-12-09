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Мировая индустрия рекламы впервые превысит $1 трлн доходов в этом году-FT

Мировая индустрия рекламы впервые превысит $1 трлн доходов в этом году-FT

Киев  •  УНН

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Глобальный рекламный рынок впервые превысит $1 трлн в 2023 году, из которых более 50% получат Tech-гиганты. К 2024 году доля цифровой рекламы достигнет 73% от общего объема.

Мировая рекламная индустрия впервые превысит $ 1 трлн доходов в 2023 году, причем большую часть прибылей обеспечат технологические гиганты, такие как Google и Meta.

Читайте СТАТЬЮ с комментариями на Financial Times.

В этом году мировой рынок рекламы впервые превысит $1 трлн доходов, причем основную часть прибылей получат технологические гиганты, такие как Google, Meta, ByteDance, Amazon и Alibaba, которые вместе заработают более половины общей суммы.

Согласно прогнозам медиа-агентства GroupM (часть WPP), глобальные доходы от рекламы в 2024 году вырастут на 9,5%, превышая среднегодовые ожидания, несмотря на сложную экономическую ситуацию на ключевых рынках, таких как США и Великобритания.

В 2025 году прогнозируется дальнейший рост рынка на 7,7%, который в основном обеспечивают ведущие продавцы цифровой рекламы в США, а не традиционные рекламные агентства.

GroupM исключила доходы от политической рекламы в США из отчета, назвав ее влияние "искаженным" для долгосрочных сравнений. Однако в 2024 году ожидается, что доходы от политической рекламы в США достигнут $15,1 млрд, что на треть больше, чем во время президентских выборов 2020 года.

В отчете говорится, что, хотя в ближайшие годы низкие процентные ставки, которые способствовали быстрому росту рынка после финансового кризиса и пандемии, останутся в прошлом, применение искусственного интеллекта и автоматизации компенсирует этот фактор и будет способствовать дальнейшим инновациям в отрасли.

Ожидается, что к концу следующего года доля цифровой рекламы в мировых доходах достигнет 73%, увеличившись на 12,4% в 2024 году и на 10% в 2025 году. Если учитывать доходы от потоковых платформ, цифровых газет и журналов, этот показатель может достичь 82%.

Традиционные рекламные каналы, такие как телевидение, печатные СМИ и радио, постепенно теряют позиции из-за доминирования цифровых платформ. Глобальный доход от печатной рекламы прогнозируемо снизится на 4,5% в 2024 году и еще на 3% в 2025 году.

Доход от аудиорекламы останется стабильным, а телевидение (включая линейное и потоковое) вырастет лишь на 2,4% в период с 2024 по 2029 годы.США остаются крупнейшим рекламным рынком с прогнозируемыми доходами около $379 млрд в 2025 году, несмотря на более высокие расходы на заимствования и осторожность отдельных ритейлеров, в частности магазинов электроники и товаров для дома.

В отчете предупреждается, что возможное введение тарифов и укрепление доллара после избрания Дональда Трампа могут осложнить деятельность рекламодателей в сегментах потребительских товаров и предметов роскоши, которые уже сталкиваются с сокращением спроса.

В Китае прогнозируется рост доходов от рекламы на 13,5% в 2024 году, до $204,5 млрд. В Великобритании, крупнейшем рекламном рынке Европы, объем рынка в 2024 году оценивается в $53,2 млрд с прогнозируемым ростом на 8,3%.

Китайские инициативы, направленные на укрепление доверия потребителей и стимулирование расходов, могут положительно повлиять на эффективность рекламных кампаний, если будут успешно реализованы.

Напомним 

Владелец Facebook Meta Platforms должен предстать перед судом по иску Федеральной торговой комиссии США.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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