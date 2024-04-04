Минюст оцифрует архивы актов гражданского состояния, вывезенных из Донецкой и Луганской областей

В Украине начали сканировать документы, которые удалось вывезти из охваченных боевыми действиями областей. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает УНН.

Детали

При поддержке Программы развития ООН (UNDP) Минюст начал оцифровку архивов актов гражданского состояния, вывезенных из Донецкой и Луганской областей. В течение полугода планируют отсканировать более 3 миллионов документов, содержащих информацию о рождении, смерти, браке или его расторжении, а также изменении имени (фамилии, имени, отчества) граждан этих областей.

Сканирование вывезенных из Донецкой и Луганской областей актов началось в Днепре в феврале 2024 года. За полтора месяца обработали более 800 тысяч документов, среди которых акты еще 1940-х годов. Отсканированные документы загружаются в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан. Ожидается, что работы завершатся до августа 2024 года.

Украинцы, которые переместились из Донецкой и Луганской областей, особенно часто сталкивались с бюрократическими преградами при оформлении государственных услуг в том числе из-за того, что была затруднена проверка и верификация актовых записей. Оцифровка данных поможет облегчить и ускорить предоставление сервисов для этих людей - сказал заместитель министра юстиции Сергей Орлов.

Он отметил, что сканирование также поможет облегчить верификацию информации о получателях государственных услуг, а это в свою очередь будет способствовать повышению эффективности их предоставления.

По результатам пилотного проекта по сканированию актов двух областей рассмотрят вопрос об оцифровке всех бумажных актов гражданского состояния, которые есть в Украине.

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