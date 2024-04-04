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Минюст оцифрует архивы актов гражданского состояния, вывезенных из Донецкой и Луганской областей
Украина начала оцифровывать более 3 миллионов документов актов гражданского состояния из Донецкой и Луганской областей, чтобы облегчить предоставление государственных услуг гражданам из этих охваченных войной территорий.
Совет Украина-НАТО собрался в Брюсселе: Столтенберг анонсировал обсуждение насущных потребностей Украины
Члены Альянса встречаются с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе, чтобы обсудить усиление поддержки насущных практических потребностей Украины.
В одной из бухт Севастополя партизаны обнаружили российское судно специального назначения
В южной бухте Севастополя в оккупированном Крыму партизаны зафиксировали российское судно специального назначения "Грачонок".
ВОЗ: с начала года из 68 атак со стороны россиян, 12 были направлены на службы экстренной медицинской помощи
По данным ВОЗ, медицинские работники, которые пользуются медицинским транспортом в Украине, сталкиваются с втрое более высоким риском травмирования по сравнению с другим медицинским персоналом.
Экс-глава Верховного Суда отстранен от правосудия до вступления в силу приговора или закрытия производства - ВСП
Высший совет правосудия отстранил судью Верховного Суда Всеволода Князева от осуществления правосудия до приговора суда или закрытия уголовного производства по обвинению в получении взятки как должностного лица, занимающего особо ответственное положение.
На Херсонщине ужесточили правила въезда в регион для иностранцев и международных организаций - ОВА
Въезд в Херсонскую область ограничен для иностранных граждан и международных организаций из-за активных российских обстрелов, что требует предварительного уведомления за 72 часа и строгого соблюдения определенных маршрутов.
"Предоставление Patriot зависит от союзников. У них их много": Кулеба в НАТО обсудит ПВО для Украины против ударов рф баллистикой
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призовет союзников предоставить Украине системы противовоздушной обороны Patriot для перехвата баллистических ракет, поскольку только в марте по Украине было запущено 94 таких ракеты.
Латвия планирует отправить Украине первые беспилотники в рамках Коалиции дронов на 1 млн евро - премьер Силиня
Латвия планирует передать Украине первые беспилотники стоимостью 1 миллион евро в рамках Коалиции дронов, которые прошли испытания и признаны боеспособными.
Дела Майдана: будут судить экс-начальника беркута из АР Крым
Бывшего заместителя командира полка и начальника штаба полка милиции особого назначения "Беркут" в Крыму обвиняют в организации применения чрезмерной силы против протестующих в Мариинском парке в Киеве в феврале 2014 года, в результате чего 117 протестующих получили ранения.
В МХП стартовала посевная яровых культур
МХП начинает весеннюю посевную.