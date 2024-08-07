Минобразования проведет гендерный аудит для создания безбарьерного пространства

Министерство образования и науки проведет собственный гендерный аудит в рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, инициированной первой леди Еленой Зеленской. Об этом сообщается на сайте МОН, передает УНН.

Детали

"Гендерный аудит - это процедура, которая помогает организации создать благоприятную рабочую среду для женщин и мужчин, а заодно повысить эффективность. Для МОН, в котором работает более 300 сотрудников разного пола, это возможность поддержать каждого работника для достижения лучших результатов; усовершенствовать реализацию политики гендерного равенства в сфере образования; определить лучшие практики организации рабочего процесса; выявить и преодолеть препятствия для реализации потенциала сотрудников; сформировать личностно ориентированный подход к управлению", - говорится в сообщении.

Аудит предусматривает опрос и индивидуальные интервью, семинары, анализ документов, веб-сайта, внутреннего и внешнего пространства МОН. Весь процесс является конфиденциальным.

Проект реализуется при поддержке UNFPA (Фонда ООН в области народонаселения) и ОО "ЭдКемп Украина".

Год назад результаты гендерного аудита в публичном секторе "Обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин на государственной службе Украины" показали, что 82,5% опрошенных согласны с тем, что мужчины и женщины имеют равные шансы и возможности для карьерного роста в центральных органах исполнительной власти.

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