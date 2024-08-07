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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минобразования проведет гендерный аудит для создания безбарьерного пространства

Минобразования проведет гендерный аудит для создания безбарьерного пространства

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 00:53  •  2090 просмотра

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Министерство образования и науки Украины проведет гендерный аудит в рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства. Проект реализуется при поддержке UNFPA и ОО 'ЭдКемп Украина' и предусматривает опрос, интервью и анализ документов.

Министерство образования и науки проведет собственный гендерный аудит в рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, инициированной первой леди Еленой Зеленской. Об этом сообщается на сайте МОН, передает УНН.

Детали

"Гендерный аудит - это процедура, которая помогает организации создать благоприятную рабочую среду для женщин и мужчин, а заодно повысить эффективность. Для МОН, в котором работает более 300 сотрудников разного пола, это возможность поддержать каждого работника для достижения лучших результатов; усовершенствовать реализацию политики гендерного равенства в сфере образования; определить лучшие практики организации рабочего процесса; выявить и преодолеть препятствия для реализации потенциала сотрудников; сформировать личностно ориентированный подход к управлению", - говорится в сообщении.

Аудит предусматривает опрос и индивидуальные интервью, семинары, анализ документов, веб-сайта, внутреннего и внешнего пространства МОН. Весь процесс является конфиденциальным.

Проект реализуется при поддержке UNFPA (Фонда ООН в области народонаселения) и ОО "ЭдКемп Украина".

Год назад результаты гендерного аудита в публичном секторе "Обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин на государственной службе Украины" показали, что 82,5% опрошенных согласны с тем, что мужчины и женщины имеют равные шансы и возможности для карьерного роста в центральных органах исполнительной власти.

МОК звинуватив Росію у гендерному скандалі з алжирською боксеркою5 августа 2024, 22:48 • 23160 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Обществополитика
ministerstvo-obrazovaniya-i-nauki-ukrainiМинистерство образования и науки Украины
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