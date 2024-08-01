«Агентство оборонных закупок» Минобороны Украины заключило соглашение с украинским производителем на поставку наземных дронов-камикадзе. Об этом заявили в Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Подписание состоялось после проведения Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, на котором присутствовал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Мы работаем над тем, чтобы обеспечить стабильные поставки не только беспилотных летательных аппаратов, но и наземных дронов-камикадзе, которые должны стать мощным инструментом в руках наших военных. Эти дроны являются важной составляющей нашей оборонной стратегии, поскольку они могут эффективно выполнять задачи по поражению врага - отметил заместитель министра обороны.

Кроме того, Агентство оборонных закупок также заключило соглашение на поставку боеприпасов.

Уряд дозволив закуповувати дрони українського виробництва через закритий функціонал Prozorro - Федоров

Мы продолжаем покупать у украинских производителей самое необходимое вооружение для ВСУ: от боеприпасов до современных технологических решений, как наземные дроны. Всего в рамках этого визита мы заключили сделки на более чем 3,7 млрд грн - отметила директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова.

В ведомстве отмечают, что это в очередной раз демонстрирует стремление Министерства обороны к внедрению новейших технологий и поддержке национальной промышленности.

Напомним,

Государство приобрело 20 тысяч беспилотников различных моделей для Сил обороны через Prozorro Market. Общая стоимость закупки превысила 1,7 млрд грн, а количество приобретенных дронов за последние 2,5 месяца выросло вдвое.