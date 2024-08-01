Киев • УНН
Агентство оборонных закупок Минобороны Украины подписало контракт с украинским производителем на поставку наземных дронов-камикадзе. Также заключено соглашение на поставку боеприпасов, общая сумма контрактов превышает 3,7 млрд грн.
«Агентство оборонных закупок» Минобороны Украины заключило соглашение с украинским производителем на поставку наземных дронов-камикадзе. Об этом заявили в Минобороны Украины, передает УНН.
Детали
Подписание состоялось после проведения Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, на котором присутствовал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
Мы работаем над тем, чтобы обеспечить стабильные поставки не только беспилотных летательных аппаратов, но и наземных дронов-камикадзе, которые должны стать мощным инструментом в руках наших военных. Эти дроны являются важной составляющей нашей оборонной стратегии, поскольку они могут эффективно выполнять задачи по поражению врага
Кроме того, Агентство оборонных закупок также заключило соглашение на поставку боеприпасов.
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Мы продолжаем покупать у украинских производителей самое необходимое вооружение для ВСУ: от боеприпасов до современных технологических решений, как наземные дроны. Всего в рамках этого визита мы заключили сделки на более чем 3,7 млрд грн
В ведомстве отмечают, что это в очередной раз демонстрирует стремление Министерства обороны к внедрению новейших технологий и поддержке национальной промышленности.
Напомним,
Государство приобрело 20 тысяч беспилотников различных моделей для Сил обороны через Prozorro Market. Общая стоимость закупки превысила 1,7 млрд грн, а количество приобретенных дронов за последние 2,5 месяца выросло вдвое.