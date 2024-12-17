Минобороны выделило почти 2 млрд на дроны: что именно закупят
Киев • УНН
Министерство обороны направило 1,89 млрд грн на закупку беспилотников для боевых бригад. 55% средств пойдет на дроны Mavic с ночным видением, 18% - на FPV-камикадзе.
Минобороны направило дополнительные средства на закупку беспилотников для боевых бригад. Общая сумма составляет 1 миллиард 890 миллионов гривен, из которых 55% пойдет на дроны типа Mavic с ночным видением, 18% - на FPV-камикадзе.
Об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Минобороны направило сейчас дополнительно на закупку дронов 1 миллиард 890 миллионов гривен. 55% этой суммы пойдет на дроны типа Mavic, в частности на модели с ночным видением, которые особенно нужны на линии соприкосновения. 18% суммы будет направлено на закупку FPV-камикадзе. Кроме того, будут выделены значительные средства на БПЛА-разведчики, бомберы и комплекты запчастей к ним. В кратчайшие сроки будет реализовано это поручение министра обороны Закупка за государственные средства происходит
Он ответил, для каких бригад закупят БПЛА и будет ли зависеть количество от ситуации на фронте.
Безусловно. Бригады будут самостоятельно формировать свои заказы, ведь речь идет о закупке БПЛА по децентрализованным закупкам. Те бригады, которые находятся на линии боевого соприкосновения, в зависимости от своих потребностей, будут формировать запросы
Он отметил, что бригады самостоятельно будут определять, какие беспилотники им необходимы для выполнения боевых задач. Каждая бригада работает на своем участке, имеет конкретные задачи, которые могут отличаться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения.
По словам Лазуткина, в этом году на беспилотники Минобороны потратит более 100 миллиардов гривен.
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