Минобороны выделило почти 2 млрд на дроны: что именно закупят

Минобороны направило дополнительные средства на закупку беспилотников для боевых бригад. Общая сумма составляет 1 миллиард 890 миллионов гривен, из которых 55% пойдет на дроны типа Mavic с ночным видением, 18% - на FPV-камикадзе.

Об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Минобороны направило сейчас дополнительно на закупку дронов 1 миллиард 890 миллионов гривен. 55% этой суммы пойдет на дроны типа Mavic, в частности на модели с ночным видением, которые особенно нужны на линии соприкосновения. 18% суммы будет направлено на закупку FPV-камикадзе. Кроме того, будут выделены значительные средства на БПЛА-разведчики, бомберы и комплекты запчастей к ним. В кратчайшие сроки будет реализовано это поручение министра обороны Закупка за государственные средства происходит - сказал Лазуткин.

Он ответил, для каких бригад закупят БПЛА и будет ли зависеть количество от ситуации на фронте.

Безусловно. Бригады будут самостоятельно формировать свои заказы, ведь речь идет о закупке БПЛА по децентрализованным закупкам. Те бригады, которые находятся на линии боевого соприкосновения, в зависимости от своих потребностей, будут формировать запросы - сказал представитель Минобороны.

Он отметил, что бригады самостоятельно будут определять, какие беспилотники им необходимы для выполнения боевых задач. Каждая бригада работает на своем участке, имеет конкретные задачи, которые могут отличаться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения.

По словам Лазуткина, в этом году на беспилотники Минобороны потратит более 100 миллиардов гривен.

Это очень важная составляющая - усиление технологической способности ВСУ. Потому что мы знаем, война сейчас становится все более технологичной, и обеспечение технологического преимущества над врагом является ключевым фактором повышения обороноспособности страны - сказал Лазуткин.

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