Минобороны Великобритании позволило эвакуацию животных из Кабула

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“Пен Фартинг и его воспитанники прошли систему контроля в аэропорту Кабула вооруженными силами Великобритании. В настоящее время им оказывают помощь, они ожидают транспортировки”, — говорится в сообщении.
Дополнение
Ранее Фартинг, несмотря на то, что ему удалось провести воспитанников на территорию аэропорта, получил отказ в перевозке. Как написал сам правозащитник в своем Twitter, за 2 часа до его вылета президент США Джо Байден “изменил порядок эвакуации”.
Установление власти “Талибана”
Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуировали или эвакуируют своих граждан и сотрудников. “Талибан” определил крайний срок для этого — до 31 августа.