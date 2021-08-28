Міноборони Великої Британії дозволило евакуацію тварин з Кабулу

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“Пен Фартінг і його вихованці пройшли систему контролю в аеропорту Кабула збройними силами Великої Британії. В даний час їм надають допомогу, вони очікують транспортування”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше Фартінг, незважаючи на те, що йому вдалося провести вихованців на територію аеропорту, отримав відмову у перевезенні. Як написав сам правозахисник у своєму Twitter, за дві години до його вильоту президент США Джо Байден “змінив порядок евакуації”.