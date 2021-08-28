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Міноборони Великої Британії дозволило евакуацію тварин з Кабулу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Британський уряд організував чартер для евакуації 200 собак і кішок з Кабула, яких намагався вивезти засновник благодійної організації NOWZAD, колишній службовець британських ВМС Пен Фартінг. Про це повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії в Twitter, передає УНН.

Цитата

“Пен Фартінг і його вихованці пройшли систему контролю в аеропорту Кабула збройними силами Великої Британії. В даний час їм надають допомогу, вони очікують транспортування”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше Фартінг, незважаючи на те, що йому вдалося провести вихованців на територію аеропорту, отримав відмову у перевезенні. Як написав сам правозахисник у своєму Twitter, за дві години до його вильоту президент США Джо Байден “змінив порядок евакуації”.

Встановлення влади “Талібану”

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуювали або евакуюють своїх громадян і співробітників. “Талібан” визначив крайній термін для цього — до 31 серпня.

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