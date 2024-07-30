Министерство обороны Украины готовит перечень недобросовестных иностранных поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Минобороны.

Детали

В Минобороны объясняют, что таким образом хотят повысить прозрачность и ответственность в процессе закупок для Вооруженных сил Украины.

Директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский отметил, что приказ о соответствующем перечне был разработан во исполнение поручения министра обороны Рустема Умерова.

Новый механизм позволит эффективно мониторить и анализировать информацию об иностранных контрагентах, которые не выполнили свои договорные обязательства по обеспечению потребностей ВСУ - уверен Каневский.

По его словам, Перечень является информационной базой, которая содержит данные о недобросовестных иностранных контрагентах. Эта информация будет доступна для международных партнеров, на территории которых зарегистрированы и осуществляют свою деятельность эти контрагенты.

Иностранный контрагент признается недобросовестным, если в отношении него существует судебное или арбитражное решение, которое вступило в законную силу и не было выполнено добровольно. Исключение из Перечня возможно в случае выполнения контрагентом решения суда или арбитража.

Ведение Перечня и его использование при заключении государственных контрактов возложено на Департамент политики закупок Министерства обороны Украины - подытожили в министерстве.

Напомним

Международный арбитраж принял три решения, которыми присудил взыскать с иностранного поставщика в пользу Министерства обороны Украины почти 180 млн грн за несвоевременную и ненадлежащего качества поставку одежды для ВСУ