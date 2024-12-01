Минобороны презентовало концепцию реформы военно-врачебных комиссий

ukenru
Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 81518 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 110916 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 117984 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 121299 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
 • 118211 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
 • 108731 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 124291 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 132025 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 131877 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 133156 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский: Сильная Украина-это исторический шанс, что Европа не будет в войне с рф

Зеленский: Сильная Украина-это исторический шанс, что Европа не будет в войне с рф

 • 48787 просмотра
В Украине разрешили бронировать стоматологов и протезистов: какие еще изменения принял Кабмин

В Украине разрешили бронировать стоматологов и протезистов: какие еще изменения принял Кабмин

 • 50439 просмотра
В оккупированном Мариуполе десятки "отстроенных" квартир отдали мигрантам из Средней Азии-ЦНС

В оккупированном Мариуполе десятки "отстроенных" квартир отдали мигрантам из Средней Азии-ЦНС

 • 49297 просмотра
Зеленский о сотрудничестве с Трампом: нам нужно сделать все, чтобы никто вокруг него не мог уничтожить нашу коммуникацию

Зеленский о сотрудничестве с Трампом: нам нужно сделать все, чтобы никто вокруг него не мог уничтожить нашу коммуникацию

 • 28271 просмотра
Погибнут миллионы людей: Newsweek смоделировал ядерный удар по столицам России, Китая и КНДР

Погибнут миллионы людей: Newsweek смоделировал ядерный удар по столицам России, Китая и КНДР

 • 55810 просмотра
публикации
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 112025 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 111257 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 126467 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 137993 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 158798 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

19:28 • 15387 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

17:51 • 20983 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 65459 просмотра
Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

 • 79388 просмотра
Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

 • 78309 просмотра
Актуальное
Минобороны презентовало концепцию реформы военно-врачебных комиссий

Минобороны презентовало концепцию реформы военно-врачебных комиссий

Киев  •  УНН

 • 2295 просмотра

Read in English

Минобороны и Минздрав представили проект реформы военно-врачебных комиссий. Новая система предусматривает анонимизацию данных, электронный документооборот и возможность прохождения медосмотра в выбранной больнице.

Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения представили проект реформы военно-врачебных комиссий (ВЛК), которая должна завершиться в ноябре 2025 года. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Презентация состоялась во время тематической встречи Совета доноров институциональных реформ МОУ, в которой приняли участие заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко и заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов.

Заместитель министра обороны Сергей Мельник подчеркнул, что принципы работы ВЛК не менялись десятилетиями. Система, которая существует сейчас, является"рудиментом старого административного подхода". Она полна лишних бюрократических осложнений, коррупционных рисков.

Мы должны существенно снизить эти риски. Тему я благодарен за поддержку реформы всем партнерам и общественным организациям, которые были привлечены к запуску этого проекта

- подчеркнул Сергей Мельник.

Участники встречи отметили, что современная система военно-врачебных комиссий имеет двусторонние недостатки. С одной стороны, она позволяет отдельным лицам избегать военной службы без законных оснований, а с другой – не предотвращает попадание на службу людей с серьезными заболеваниями, что создает дополнительные трудности для Вооруженных Сил.

Реформа позволит разделить решение военно — врачебной комиссии на два отдельных набора данных-медицинский и административный. Одни специалисты будут проводить медицинский осмотр для ВЛК, а другие — анализировать анонимизированные результаты этих медосмотров.

Для прохождения военно-врачебной комиссии больше не нужно будет идти в ТЦК. Военнообязанные смогут самостоятельно выбрать больницу, где будут проходить медосмотр. Данные оттуда будут попадать в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).

Впоследствии данные из АСОС будут попадать в медицинскую информационную систему ВСУ, которую модернизируют под эту реформу: в частности создадут техническую возможность получать данные из ЕСОЗ и электронный кабинет ВЛК. Военно-врачебная комиссия получит данные о человеке, ознакомится с ними, и вынесет свое административное решение.

Анонимные данные будут поступать на случайную комиссию, члены которой не будут знать, чьи документы рассматривают. Это сделает невозможным манипуляции и злоупотребления.

По состоянию на сегодня в контексте ВЛК имеем старые бюрократические нормы, которые медленно работают и не вызывают доверия у граждан.эта реформа нужна, чтобы военнообязанные могли доверять системе. Проходить медосмотр в гражданских учреждениях. Чувствовать, что их права защищены и что после медосмотра их сразу не признают пригодными, если у них на самом деле есть какие-то болезни. Наше предложение-создать прозрачный и понятный путь, который создаст основу для доверительных отношений и сделает так, чтобы выносились справедливые выводы

- отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

После каждого решения будет виден цифровой след-электронные подписи как врача, так и работника ВЛК. Выводы комиссий будут сохраняться. Все это упростит проверку и мониторинг деятельности ВЛК правоохранительными органами.

Внедрение реформы будет проходить в три этапа и должно завершиться в ноябре 2025 года.

Ссылка

Совет доноров институциональных реформ Министерства обороны Украины – 0] - это платформа координации и коммуникации между МОУ и донорами по разработке и внедрению реформ сектора обороны. Тематические встречи Совета доноров МОУ проводятся с целью привлечения доноров и внедрения проектов в направлениях стратегических приоритетов МОУ.

Напомним

Министерство обороны Украины планирует инициировать возможность проведения проверок, мониторинга учреждений, которые проводят ВЛК, с помощью определенных инспекционных механизмов.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаЗдоровье
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина