Минобороны презентовало концепцию реформы военно-врачебных комиссий

Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения представили проект реформы военно-врачебных комиссий (ВЛК), которая должна завершиться в ноябре 2025 года. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Презентация состоялась во время тематической встречи Совета доноров институциональных реформ МОУ, в которой приняли участие заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко и заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов.

Заместитель министра обороны Сергей Мельник подчеркнул, что принципы работы ВЛК не менялись десятилетиями. Система, которая существует сейчас, является"рудиментом старого административного подхода". Она полна лишних бюрократических осложнений, коррупционных рисков.

Мы должны существенно снизить эти риски. Тему я благодарен за поддержку реформы всем партнерам и общественным организациям, которые были привлечены к запуску этого проекта - подчеркнул Сергей Мельник.

Участники встречи отметили, что современная система военно-врачебных комиссий имеет двусторонние недостатки. С одной стороны, она позволяет отдельным лицам избегать военной службы без законных оснований, а с другой – не предотвращает попадание на службу людей с серьезными заболеваниями, что создает дополнительные трудности для Вооруженных Сил.

Реформа позволит разделить решение военно — врачебной комиссии на два отдельных набора данных-медицинский и административный. Одни специалисты будут проводить медицинский осмотр для ВЛК, а другие — анализировать анонимизированные результаты этих медосмотров.

Для прохождения военно-врачебной комиссии больше не нужно будет идти в ТЦК. Военнообязанные смогут самостоятельно выбрать больницу, где будут проходить медосмотр. Данные оттуда будут попадать в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).

Впоследствии данные из АСОС будут попадать в медицинскую информационную систему ВСУ, которую модернизируют под эту реформу: в частности создадут техническую возможность получать данные из ЕСОЗ и электронный кабинет ВЛК. Военно-врачебная комиссия получит данные о человеке, ознакомится с ними, и вынесет свое административное решение.

Анонимные данные будут поступать на случайную комиссию, члены которой не будут знать, чьи документы рассматривают. Это сделает невозможным манипуляции и злоупотребления.

По состоянию на сегодня в контексте ВЛК имеем старые бюрократические нормы, которые медленно работают и не вызывают доверия у граждан.эта реформа нужна, чтобы военнообязанные могли доверять системе. Проходить медосмотр в гражданских учреждениях. Чувствовать, что их права защищены и что после медосмотра их сразу не признают пригодными, если у них на самом деле есть какие-то болезни. Наше предложение-создать прозрачный и понятный путь, который создаст основу для доверительных отношений и сделает так, чтобы выносились справедливые выводы - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

После каждого решения будет виден цифровой след-электронные подписи как врача, так и работника ВЛК. Выводы комиссий будут сохраняться. Все это упростит проверку и мониторинг деятельности ВЛК правоохранительными органами.

Внедрение реформы будет проходить в три этапа и должно завершиться в ноябре 2025 года.

Ссылка

Совет доноров институциональных реформ Министерства обороны Украины – 0] - это платформа координации и коммуникации между МОУ и донорами по разработке и внедрению реформ сектора обороны. Тематические встречи Совета доноров МОУ проводятся с целью привлечения доноров и внедрения проектов в направлениях стратегических приоритетов МОУ.

Напомним

Министерство обороны Украины планирует инициировать возможность проведения проверок, мониторинга учреждений, которые проводят ВЛК, с помощью определенных инспекционных механизмов.