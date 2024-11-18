Минобороны о переводе из части в «Армии+»: возможен только один раз в год

Возможность перевода военного из части через приложение «Армия+» возможно только один раз в год для того, чтобы укомплектованность бригад, которые находятся на линии боевого соприкосновения не пострадали.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко во время брифинга, передает УНН.

Одним из предохранителей, например, является то, что перевод возможен только один раз в год, как раз для того, чтобы укомплектованность бригад, которые находятся на линии боевого соприкосновения не пострадали. В постановлении четко прописаны кейсы в каких ситуациях военнослужащий может перевестись. Это, например, из боевой в боевую, из боевой в тыловую, если есть решение ВВК и тому подобное. То есть наша задача не навредить армии, не навредить замыслу Главнокомандующего, начальника Генштаба, поэтому мы все предохранители заложили