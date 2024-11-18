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Минобороны о переводе из части в «Армии+»: возможен только один раз в год

Минобороны о переводе из части в «Армии+»: возможен только один раз в год

Киев  •  УНН

 • 5175 просмотра

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Минобороны установило ограничения на перевод военных через приложение «Армия+» - не чаще одного раза в год. Это сделано для сохранения боеспособности подразделений на линии соприкосновения.

Возможность перевода военного из части через приложение «Армия+»  возможно только один раз в год для того, чтобы укомплектованность бригад, которые находятся на линии боевого соприкосновения не пострадали.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко во время брифинга, передает УНН.

Одним из предохранителей, например, является то, что перевод возможен только один раз в год, как раз для того, чтобы укомплектованность бригад, которые находятся на линии боевого соприкосновения не пострадали. В постановлении четко прописаны кейсы в каких ситуациях военнослужащий может перевестись. Это, например, из боевой в боевую, из боевой в тыловую, если есть решение ВВК и тому подобное. То есть наша задача не навредить армии, не навредить замыслу Главнокомандующего, начальника Генштаба, поэтому мы все предохранители заложили

- рассказала Черногоренко.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Анатолий Баргилевич, что есть определенные предохранители, которые выставлены для того, чтобы определенное подразделение не потеряло боеспособность, не пришло в такое состояние, когда не может выполнять боевые или специальные задачи.

Все эти вопросы, предостережения выписаны в этом постановлении. Действительно есть вопросы, которые не могут быть все прописаны, а могут быть решены только индивидуально. Такие вопросы вынесены за рамки этого постановления и в течение 74 часов от обращения лица, оно будет иметь ответ, переводится ли оно в воинскую часть или нет

- объяснил Баргилевич.

Дополнение

15 ноября в приложении «Армия+» заработала функция перевода из части. Процесс занимает 15 минут, а рассмотрение запроса Кадровым центром ВСУ - до 72 часов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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