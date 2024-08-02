Киев • УНН
Президент Украины провел совещание с Минобороны по новым решениям для уменьшения бюрократии в вооруженных силах. Эти инновации имеют целью сократить бумажную работу в военных подразделениях.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с командой Министерства обороны Украины относительно инновационных решений, которые позволят уменьшить бюрократию в армии. Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, передает УНН.
Детали
Провел совещание и с командой Министерства обороны. Готовим новые и абсолютно современные решения для наших воинов, которые точно уберут много лишней бюрократии и бумажной работы из подразделений
По его словам, вскоре эти решения будут представлены обществу.
Напомним,
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