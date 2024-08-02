Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с командой Министерства обороны Украины относительно инновационных решений, которые позволят уменьшить бюрократию в армии. Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, передает УНН.

Детали

Провел совещание и с командой Министерства обороны. Готовим новые и абсолютно современные решения для наших воинов, которые точно уберут много лишней бюрократии и бумажной работы из подразделений - рассказал президент.

По его словам, вскоре эти решения будут представлены обществу.

Напомним,

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