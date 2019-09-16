Минмолодежспорта будет заниматься туризмом, медиа- и информационной безопасностью
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Новое министерство культуры, молодежи и спорта Украины, кроме известных направлений, будет заниматься формированием политики государства в таких сферах, как благотворительность, туризм, медиа и информационная безопасность. Об этом заявил Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
“О сферах деятельности, которыми мы будем заниматься: это традиционные сферы деятельности, как то наследие, музеи, театры, кино, книги, музыка”, — сказал Бородянский.
По его словам, объединенное министерство будет заниматься и таким направлениям, как спорт и молодежь.
“Одним из направлений, которые у нас будут — это благотворительность: мы будем определять политику в благотворительности. И новое направление, которое появится в министерстве — это туризм. Также мы наследуем формирование политик в сфере медиа и информационной безопасности”, — заявил Бородянский.
Напомним, ранее Владимир Бородянский назвал принципы работы Минмолодежспорта.