Державна підтримка - привілей: Бородянський назвав принципи роботи Мінмолодьспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Нове міністерство культури, молоді та спорту України буде працювати, керуючись деякими новими принципами. Про це заявив Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський під час пресконференції у Києві, передає кореспондент УНН.
“Нове міністерство буде працювати, керуючись деякими принципами. Перший — це будь-які наші дії та будь-які витрати повинні мати соцекономічний вимір. Другий принцип, який ми поклали в основу нашої майбутньої діяльності — це державна підтримка не є безумовним обов’язком держави, державна підтримка — це привілей”, — сказав Бородянський.
Тобто для того, щоб отримати державну підтримку, зі слів міністра, треба пояснити, зокрема, чому вона має бути надана.
“Ще один принцип, який ми поклали в основу нашої діяльності — це інклюзивність. Це те, що буде у всіх наших напрямках діяльності, обов’язковим елементом. І останній принцип — це ми будемо сприяти інституалізації індустрії, тобто працювати над тим, щоб індустрії формувались як інституції, щоб вони формувались за правилами, щоб ми могли говорити не з тисячами людей, а з представниками цих людей”, — додав він.
Як писав УНН, новий міністр дав поради зі зменшення витрат на лікування українців.