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Новий міністр дав поради зі зменшення витрат на лікування українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Популяризація спорту зменшить витрати держави на лікування українців. Про це сказав міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський на конференції YES, передає кореспондент УНН.

"Наше завдання - щоб людина займалася фізичною культурою два рази на тиждень. Це суттєво зменшить витрати країни на лікування", - сказав Бородянський.

Він розповів, що бюджет міністерства становить 12 млрд гривень.

Бородянський повідомив, що також приділятиметься увага залученню дітей до спорту, професійному спорту, а також співпраці з приватним сектору щодо розвитку елітарного спорту.

Нагадаємо, головними причинами передчасної смертності є неінфекційні хвороби: серцево-судинні, рак і діабет.

Українські Національні Новини

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