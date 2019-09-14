Новий міністр дав поради зі зменшення витрат на лікування українців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Популяризація спорту зменшить витрати держави на лікування українців. Про це сказав міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський на конференції YES, передає кореспондент УНН.
"Наше завдання - щоб людина займалася фізичною культурою два рази на тиждень. Це суттєво зменшить витрати країни на лікування", - сказав Бородянський.
Він розповів, що бюджет міністерства становить 12 млрд гривень.
Бородянський повідомив, що також приділятиметься увага залученню дітей до спорту, професійному спорту, а також співпраці з приватним сектору щодо розвитку елітарного спорту.
Нагадаємо, головними причинами передчасної смертності є неінфекційні хвороби: серцево-судинні, рак і діабет.