Новый министр дал советы по уменьшению расходов на лечение украинцев

"Наша задача - чтобы человек занимался физической культурой два раза в неделю. Это существенно уменьшит расходы страны на лечение", - сказал Бородянский.

Он рассказал, что бюджет министерства составляет 12 млрд гривен.

Бородянский сообщил, что также будет уделяться внимание привлечению детей к спорту, профессиональному спорту, а также сотрудничеству с частным сектором отоносительно развития элитарного спорта.

Напомним, главными причинами преждевременной смертности являются неинфекционные болезни: сердечно-сосудистые, рак и диабет.