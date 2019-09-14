Новый министр дал советы по уменьшению расходов на лечение украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Популяризация спорта уменьшит расходы государства на лечение украинцев. Об этом сказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский на конференции YES, передает корреспондент УНН.
"Наша задача - чтобы человек занимался физической культурой два раза в неделю. Это существенно уменьшит расходы страны на лечение", - сказал Бородянский.
Он рассказал, что бюджет министерства составляет 12 млрд гривен.
Бородянский сообщил, что также будет уделяться внимание привлечению детей к спорту, профессиональному спорту, а также сотрудничеству с частным сектором отоносительно развития элитарного спорта.
Напомним, главными причинами преждевременной смертности являются неинфекционные болезни: сердечно-сосудистые, рак и диабет.