Государственная поддержка - привилегия: Бородянский назвал принципы работы Минмолодёжспорта

“Новое министерство будет работать, руководствуясь некоторыми принципами. Первый — это любые наши действия и любые расходы должны иметь соцекономичний измерение. Второй принцип, который мы положили в основу нашей будущей деятельности — это государственная поддержка не является безусловным долгом государства, государственная поддержка — это привилегия”, — сказал Бородянский.

То есть для того, чтобы получить государственную поддержку, по словам министра, надо объяснить, в частности, почему она должна быть оказана.

“Еще один принцип, который мы положили в основу нашей деятельности — это инклюзивность. Это то, что будет во всех наших направлениях деятельности, обязательным элементом. И последний принцип — это мы будем способствовать институализации индустрии, то есть работать над тем, чтобы индустрии формировались как институты, чтоб они формировались по правилам, чтобы мы могли говорить не с тысячами людей, а с представителями этих людей”, — добавил он.

Как писал УНН, новый министр дал советы по уменьшению расходов на лечение украинцев.вол