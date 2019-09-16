Мінмолодьспорту опікуватиметься туризмом, медіа- та інформаційною безпекою
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Нове міністерство культури, молоді та спорту України, окрім відомих напрямків, займатиметься формуванням політики держави в таких сферах як благодійність, туризм, медіа- та інформаційна безпека. Про це заявив Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський під час пресконференції у Києві, передає кореспондент УНН.
“Щодо сфер діяльності, якими ми будемо опікуватись: це традиційні сфери діяльності, як-то спадщина, музеї, театри, кіно, книги, музика”, — сказав Бородянський.
З його слів, об‘єднане міністерство буде опікуватись і такими напрямками, як спорт і молодь.
“Одним з напрямків, які в нас будуть — це благодійність: ми будемо визначати політику в благодійності. І новий напрямок, який з’явиться в міністерстві — це туризм. Також ми наслідуємо формування політик в сфері медіа та інформаційної безпеки”, — заявив Бородянський.
Нагадаємо, раніше Володимир Бородянський назвав принципи роботи Мінмолодьспорту.