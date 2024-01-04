Минкульт зарегистрировал 31 претендента на членство в Наблюдательном совете Украинского культурного фонда

Документы на членство в обновленном Наблюдательном совете Украинского культурного фонда подали 20 претендентов от учреждений культуры и 11 - от общественных объединений. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики, передает УНН.

Детали

С 26 октября до 26 декабря 2023 года продолжался прием документов от учреждений культуры и общественных объединений.

Всего министерство зарегистрировало 31-го кандидата из 9-ти областей Украины, в частности, из Донецкой, Ивано-Франковской, Житомирской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Киевской областей, также из города Киева.

Среди тех, кто подал документы, больше всего мужчин - 21-на человек, в то время, как женщин - 10 человек. По возрастному признаку преобладают претенденты в категории 45 - 49 лет.

Рейтинговое интернет-голосование по избранию представителей учреждений культуры и общественных объединений в состав Наблюдательного совета Фонда стартует 5 января.

Голосовать за новый состав Наблюдательного совета уполномочены 103 человека от общественных объединений и 102 человека от учреждений культуры из 23-х областей Украины и столицы. Больше всего уполномоченных - из города Киева, Киевской и Харьковской областей. Их регистрация длилась с 30 ноября по 26 декабря 2023 года - резюмировали в МКИП

Отмечается, что срок полномочий совета составляет три года.

Дополнение

В ведомстве напомнили, что Состав Наблюдательного совета Фонда формируется из лиц, компетентных в сфере культуры, которые имеют безупречную деловую репутацию, высокий общественный авторитет, являются признанными специалистами в сфере своей профессиональной деятельности.

В то же время членами Наблюдательного совета не могут быть лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Совет состоит из 9-ти человек: двух из них определяет Президент Украины, еще двух - определяет МКИП. Также два человека должны быть представителями учреждений культуры, избранными путем рейтингового интернет-голосования, другие два человека являются представителями общественных объединений, также избранными путем интернет-голосования. Председатель Фонда, согласно своей должности, является членом совета.

Напомним,

Согласно данным Министерства культуры и информационной политики Украины, Украина пережила значительный толчок в своей книжной индустрии: тиражи книг выросли на 203%, а в 2023 году в Государственный реестр было внесено 270 новых субъектов издательского дела.