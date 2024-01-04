Мінкульт зареєстрував 31 претендента на членство в Наглядовій раді Українського культурного фонду
Київ • УНН
Міністерство культури України зареєструвало 31 кандидата від закладів культури та громадських об'єднань для участі у виборах Наглядової ради. Голосування розпочнеться 8 січня.
Документи на членство в оновленій Наглядовій раді Українського культурного фонду подали 20 претендентів від закладів культури та 11 — від громадських об’єднань. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, передає УНН.
Деталі
З 26 жовтня до 26 грудня 2023 року тривав прийом документів від закладів культури та громадських об’єднань.
Усього міністерство зареєструвало 31-го кандидата з 9-ти областей України, зокрема, з Донеччини, Івано-Франківщини, Житомирщини, Львівщини, Рівненщини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини, Київщини, також із міста Києва.
Серед тих, хто подав документи, найбільше чоловіків — 21-на особа, у той час, як жінок — 10 осіб. За віковою ознакою переважають претенденти у категорії 45 – 49 років.
Рейтингове інтернет-голосування з обрання представників закладів культури та громадських об’єднань до складу Наглядової ради Фонду стартує 8 січня.
Голосувати за новий склад Наглядової ради уповноважені 103 особи від громадських об’єднань та 102 особи від закладів культури з 23-х областей України та столиці. Найбільше уповноважених — з міста Києва, Київської та Харківської областей. Їхня реєстрація тривала з 30 листопада до 26 грудня 2023 року
Зазначається, що строк повноважень ради становить три роки.
Доповнення
У відомстві нагадали, що Склад Наглядової ради Фонду формується з осіб, компетентних у сфері культури, які мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, є визнаними фахівцями у сфері своєї професійної діяльності.
Водночас членами Наглядової ради не можуть бути особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
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Рада складається з 9-ти осіб: двох із них визначає Президент України, ще двох — визначає МКІП. Також дві особи мають бути представниками закладів культури, обраними шляхом рейтингового інтернет-голосування, інші дві особи є представниками громадських об’єднань, також обраними шляхом інтернет-голосування. Голова Фонду, згідно зі своєю посадою, є членом ради.
Нагадаємо
Згідно з даними Міністерства культури та інформаційної політики України, Україна пережила значний поштовх у своїй книжковій індустрії: тиражі книг зросли на 203%, а у 2023 році до Державного реєстру було внесено 270 нових суб'єктів видавничої справи.