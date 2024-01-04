Мінкульт зареєстрував 31 претендента на членство в Наглядовій раді Українського культурного фонду

Документи на членство в оновленій Наглядовій раді Українського культурного фонду подали 20 претендентів від закладів культури та 11 — від громадських об’єднань. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, передає УНН.

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З 26 жовтня до 26 грудня 2023 року тривав прийом документів від закладів культури та громадських об’єднань.

Усього міністерство зареєструвало 31-го кандидата з 9-ти областей України, зокрема, з Донеччини, Івано-Франківщини, Житомирщини, Львівщини, Рівненщини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини, Київщини, також із міста Києва.

Серед тих, хто подав документи, найбільше чоловіків — 21-на особа, у той час, як жінок — 10 осіб. За віковою ознакою переважають претенденти у категорії 45 – 49 років.

Рейтингове інтернет-голосування з обрання представників закладів культури та громадських об’єднань до складу Наглядової ради Фонду стартує 8 січня.

Голосувати за новий склад Наглядової ради уповноважені 103 особи від громадських об’єднань та 102 особи від закладів культури з 23-х областей України та столиці. Найбільше уповноважених — з міста Києва, Київської та Харківської областей. Їхня реєстрація тривала з 30 листопада до 26 грудня 2023 року