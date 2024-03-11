Министр обороны Канады объяснил задержку с поставкой Украине ЗРК NASAMS

Министр обороны Канады Билл Блэр объяснил проблемы с поставкой Украине уже оплаченного норвежского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS. Он заявил, что завершение контракта обеспечивали США, которые столкнулись с проблемами при финансировании. Министр пообещал ускорить этот процесс, пишет Edmonton Journal, передает УНН.

Цитата

Американцы должны обеспечить финансирование, чтобы завершить контракты с норвежским производителем Kongsberg Defence and Aerospace... Мы пытались ускорить процесс. К сожалению, американцы столкнулись с некоторыми проблемами с собственным финансированием заявил Билл Блэр.

Детали

По словам Билла Блэра, без совместного с США соглашения понадобились бы годы, чтобы приобрести NASAMS в рамках обычного процесса закупки.

Конечно, посол США защищал нас от имени своего правительства, и я разговаривал с канцелярией министра обороны. Они понимают, что для нас это очень срочно. Украина заявила, что хочет, чтобы мы как можно быстрее поставили эти ракеты NASAMS, и мы делаем все возможное добавил министр.

Норвегия собирается передать Украине больше NASAMS