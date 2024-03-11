Министр обороны Канады объяснил задержку с поставкой Украине ЗРК NASAMS
Киев • УНН
Министр обороны Канады Билл Блэр объяснил, что задержка с поставкой норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS в Украину связана с тем, что у США возникли проблемы с финансированием завершения контракта с компанией-производителем Kongsberg Defense and Aerospace.
Министр обороны Канады Билл Блэр объяснил проблемы с поставкой Украине уже оплаченного норвежского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS. Он заявил, что завершение контракта обеспечивали США, которые столкнулись с проблемами при финансировании. Министр пообещал ускорить этот процесс, пишет Edmonton Journal, передает УНН.
Цитата
Американцы должны обеспечить финансирование, чтобы завершить контракты с норвежским производителем Kongsberg Defence and Aerospace... Мы пытались ускорить процесс. К сожалению, американцы столкнулись с некоторыми проблемами с собственным финансированием
Детали
По словам Билла Блэра, без совместного с США соглашения понадобились бы годы, чтобы приобрести NASAMS в рамках обычного процесса закупки.
Конечно, посол США защищал нас от имени своего правительства, и я разговаривал с канцелярией министра обороны. Они понимают, что для нас это очень срочно. Украина заявила, что хочет, чтобы мы как можно быстрее поставили эти ракеты NASAMS, и мы делаем все возможное
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