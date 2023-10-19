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Министр обороны Израиля заявил, что наземное наступление ЦАХАЛа в Газе начнется "скоро"

Киев • УНН

 • 258956 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Министр обороны Израиля Йоав Галлант сказал войскам на границе с Сектором Газа, что скоро поступит приказ войти на территорию, контролируемую террористами ХАМАСа. Об этому УНН сообщает со ссылкой на The Times of Israel.

Министр обороны Израиля заявил, что наземное наступление ЦАХАЛа в Газе начнется "скоро"

Цитата

«Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри. Приказ придет", — сказал Галлант бойцам бригады «Гивати».

Дополнение

Ранее сообщалось, что Израиль завершает подготовку к наземной военной операции в Секторе Газа.

Представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт сообщал, что со стороны Ливана во вторник продолжился обстрел населенных пунктов Израиля. 

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