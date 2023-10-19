Министр обороны Израиля заявил, что наземное наступление ЦАХАЛа в Газе начнется "скоро"

Цитата

«Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри. Приказ придет", — сказал Галлант бойцам бригады «Гивати».

Дополнение

Ранее сообщалось, что Израиль завершает подготовку к наземной военной операции в Секторе Газа.

Представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт сообщал, что со стороны Ливана во вторник продолжился обстрел населенных пунктов Израиля.