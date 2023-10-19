Министр обороны Израиля заявил, что наземное наступление ЦАХАЛа в Газе начнется "скоро"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Министр обороны Израиля Йоав Галлант сказал войскам на границе с Сектором Газа, что скоро поступит приказ войти на территорию, контролируемую террористами ХАМАСа. Об этому УНН сообщает со ссылкой на The Times of Israel.
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«Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри. Приказ придет", — сказал Галлант бойцам бригады «Гивати».
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Ранее сообщалось, что Израиль завершает подготовку к наземной военной операции в Секторе Газа.
Представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт сообщал, что со стороны Ливана во вторник продолжился обстрел населенных пунктов Израиля.