Міністр оборони Ізраїлю заявив, що наземний наступ ЦАХАЛу у Газі розпочнеться "скоро"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант сказав військам на кордоні із Сектором Газа, що скоро надійде наказ увійти на територію, контрольовану терористами ХАМАСу. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Times of Israel.
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«Зараз ви бачите Газу здалеку, скоро ви побачите її зсередини. Наказ прийде", — сказав Галлант бійцям бригади «Ґіваті».
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Раніше повідомлялося, що Ізраїль завершує підготовку до наземної військової операції в Секторі Газа.
Представник ЦАХАЛ підполковник Річард Хехт повідомляв, що з боку Лівану у вівторок продовжився обстріл населених пунктів Ізраїлю.