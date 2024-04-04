Министр обороны ФРГ считает предложение НАТО о 100 млрд евро для военной помощи Украине "стоящим рассмотрения"

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал предложение НАТО о выделении 100 миллиардов евро для военной помощи Украине "стоящим рассмотрения", пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

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Все, что помогает Украине, имеет смысл, заявил Писториус в Берлине, однако следует избегать дублирования обязанностей. Кроме того, по его словам, необходимо будет принять во внимание национальные взносы, которые уже сделаны для Украины.

Министр иностранных дел Германии скептически оценила идею создания фонда на 100 миллиардов евро для Украины