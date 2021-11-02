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Министр обороны Андрей Таран подал заявление об отставке

Киев • УНН

 • 20364 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министр обороны Украины Андрей Таран подал в Верховную Раду заявление об отставке. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Министр обороны Андрей Таран подал заявление об отставке

Цитата

"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины", - написал Мельничук.

Дополнение

Пленарное заседание Верховной Рады в среду, 3 ноября, планируется продлить до 17:00, чтобы успеть рассмотреть вопрос увольнения пяти чиновников.

Парламент должен уволить министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, министра обороны Андрея Тарана, вицепремьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и первого вице-премьер-министра — министра экономики Алексея Любченко.

Как сообщал УНН, "слуги народа" на заседании фракции вынесли ряд кадровых решений. Так, по информации нардепа Александра Качуры, Алексей Резников заходит в должность министра обороны, а Ирина Верещук - на руководителя МинВОТ.

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