Міністр оборони Андрій Таран подав заяву про відставку

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"Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України", - написав Мельничук.

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Пленарне засідання Верховної Ради у середу, 3 листопада, планується продовжити до 17:00, щоб встигнути розглянути питання звільнення п’яти урядовців.

Парламент має звільнити міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, міністра оборони Андрія Тарана, віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, віцепрем’єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Олексія Любченка.

Як повідомляв УНН, "слуги народу" на засіданні фракції винесли низку кадрових рішень. Так, за інформацією нардепа Олександра Качури, Олексій Резніков заходить на посаду міністра оборони, а Ірина Верещук - на керівника МінТОТ.