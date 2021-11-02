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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 41249 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Міністр оборони Андрій Таран подав заяву про відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністр оборони України Андрій Таран подав до Верховної Ради заяву про відставку. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram, передає УНН.

Міністр оборони Андрій Таран подав заяву про відставку

Цитата

"Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України", - написав Мельничук.

Доповнення

Пленарне засідання Верховної Ради у середу, 3 листопада, планується продовжити до 17:00, щоб встигнути розглянути питання звільнення п’яти урядовців.

Парламент має звільнити міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, міністра оборони Андрія Тарана, віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, віцепрем’єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Олексія Любченка.

Як повідомляв УНН, "слуги народу" на засіданні фракції винесли низку кадрових рішень. Так, за інформацією нардепа Олександра Качури, Олексій Резніков заходить на посаду міністра оборони, а Ірина Верещук - на керівника МінТОТ.

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