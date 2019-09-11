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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 97250 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115985 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107710 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114217 просмотра

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Министр энергетики рассказал о переговорах с Коломойским

Министр энергетики рассказал о переговорах с Коломойским

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Во время вчерашней встречи Президента Владимира Зеленского и представителей украинской власти с бизнесменом Игорем Коломойским обсуждали вопрос стабилизации рынка электрической энергии и обеспечение эффективной работы субъектов генерации. Об этом в Киеве журналистам сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.

"С Коломойским говорили о стабилизации рынка электрической энергии и обеспечения эффективной работы субъектов генерации", - сказал министр.

Напомним, 10 сентября Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским.

Сообщается, что в Офисе собеседники обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также речь шла о энергетической сфере.

В ОП напомнили, что в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем.

Напомним, ранее Коломойский рассказал о своих контактах с Президентом Владимиром Зеленским после его инаугурации.

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