Министр энергетики рассказал о переговорах с Коломойским
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Во время вчерашней встречи Президента Владимира Зеленского и представителей украинской власти с бизнесменом Игорем Коломойским обсуждали вопрос стабилизации рынка электрической энергии и обеспечение эффективной работы субъектов генерации. Об этом в Киеве журналистам сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.
"С Коломойским говорили о стабилизации рынка электрической энергии и обеспечения эффективной работы субъектов генерации", - сказал министр.
Напомним, 10 сентября Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским.
Сообщается, что в Офисе собеседники обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также речь шла о энергетической сфере.
В ОП напомнили, что в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем.
Напомним, ранее Коломойский рассказал о своих контактах с Президентом Владимиром Зеленским после его инаугурации.