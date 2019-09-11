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Міністр енергетики розповів про переговори з Коломойським

Міністр енергетики розповів про переговори з Коломойським

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Під час вчорашньої зустрічі Президента Володимира Зеленського та представників української влади з бізнесменом Ігорем Коломойським обговорювали питання стабілізації ринку електричної енергії та забезпечення ефективної роботи суб’єктів генерації. Про це у Києві журналістам сказав міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.

"З Коломойським говорили про стабілізацію ринку електричної енергії та забезпечення ефективної роботи суб’єктів генерації",- сказав міністр.

Нагадаємо, 10 вересня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бізнесменом Ігорем Коломойським

Повідомляється, що в Офісі співрозмовники обговорили питання ведення бізнесу в Україні. Також йшлося про енергетичну сферу.

В ОП нагадали, що у червні під час форуму “Діалог бізнесу та влади” Володимир Зеленський закликав підприємців інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу. Крім того, він звернувся до представників великого бізнесу з проханням допомагати державі у розв’язанні соціальних проблем.

Нагадаємо, раніше Коломойський розповів про свої контакти з Президентом Володимиром Зеленським після його інавгурації.

Українські Національні Новини

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