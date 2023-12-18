Министерство внутренних дел Украины запустит проект "Офицеры образовательной среды
Киев • УНН
Министерство внутренних дел Украины начинает проект с первыми 500 офицерами образовательной среды из числа нынешних полицейских для усиления безопасности детей, включая специальную подготовку и оборудование школ металлодетекторами.
МВД готовят проект офицеров образовательной среды, для обеспечения безопасности детей Для обеспечения безопасности детей МВД сосредоточилось на запуске проекта офицеров образовательной среды. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины, пишет УНН.
Мы уже сейчас отбираем первых 500 офицеров образовательной среды из числа действующих сотрудников полиции, чтобы как можно скорее начать практический этап. Рекрутинговая кампания стартует в начале следующего года
Детали
По словам Клименко, за безопасность детей должен отвечать специально подготовленный человек. Это должен быть именно полицейский, потому что правоохранители имеют более широкий функционал - и на проверку лиц, и на применение всех полицейских мер принуждения. Соответствующая учебная программа для офицеров образовательной среды уже разработана. Кроме того, в каждом образовательном учреждении должны быть установлены спецрамки и металлоискатели.
И в первую очередь необходимо начать с учебных заведений, которые работают в очном режиме, в населенных пунктах, приближенных к линии соприкосновения, и российской и белорусской границам.
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Министерство внутренних дел Украины запустит проект "Офицеры образовательной среды
Министерство внутренних дел Украины начинает проект с первыми 500 офицерами образовательной среды из числа нынешних полицейских для усиления безопасности детей, включая специальную подготовку и оборудование школ металлодетекторами.
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