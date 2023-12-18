Министерство внутренних дел Украины запустит проект "Офицеры образовательной среды

Эксклюзив
Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
  •  58377 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Эксклюзив
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
  •  97824 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

Эксклюзив
Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
  •  101268 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
  •  101504 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Эксклюзив
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
  •  101158 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Эксклюзив
Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам
  •  100007 просмотра

Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  234801 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  244658 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  201965 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
15 декабря  •  192644 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  239731 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  225745 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  181225 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  157485 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
14 декабря  •  155898 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Легион "Свобода России" сделал заявление относительно боя на Белгородщине

Легион "Свобода России" сделал заявление относительно боя на Белгородщине

  •  108497 просмотра
Оккупанты увеличивают количество спецназовцев для поиска партизан на ВОТ

Оккупанты увеличивают количество спецназовцев для поиска партизан на ВОТ

  •  105142 просмотра
ЦАХАЛ обнаружил крупнейший в истории тоннель ХАМАС, где могли ездить транспортные средства

ЦАХАЛ обнаружил крупнейший в истории тоннель ХАМАС, где могли ездить транспортные средства

  •  103114 просмотра
Состоялся тестовый полет украинского дрона-камикадзе AQ 400 Scythe

Состоялся тестовый полет украинского дрона-камикадзе AQ 400 Scythe

  •  100086 просмотра
Американские законодатели "воодушевлены" переговорами по соглашению, которое разблокирует помощь Украине

Американские законодатели "воодушевлены" переговорами по соглашению, которое разблокирует помощь Украине

  •  41448 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ministerstvo-vnutrennikh-del-ukraini-zapustit-proekt-ofitseri-obrazovatelnoi-sredi

Министерство внутренних дел Украины запустит проект "Офицеры образовательной среды

Киев  •  УНН

18 декабрь 2023, 10:23  •  18840 просмотра

Read in English

Министерство внутренних дел Украины начинает проект с первыми 500 офицерами образовательной среды из числа нынешних полицейских для усиления безопасности детей, включая специальную подготовку и оборудование школ металлодетекторами.

  МВД готовят проект офицеров образовательной среды, для обеспечения безопасности детей  Для обеспечения безопасности детей МВД сосредоточилось на запуске проекта офицеров образовательной среды. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины, пишет УНН.

Мы уже сейчас отбираем первых 500 офицеров образовательной среды из числа действующих сотрудников полиции, чтобы как можно скорее начать практический этап. Рекрутинговая кампания стартует в начале следующего года

- сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Детали

По словам Клименко, за безопасность детей должен отвечать специально подготовленный человек. Это должен быть именно полицейский, потому что правоохранители имеют более широкий функционал - и на проверку лиц, и на применение всех полицейских мер принуждения. Соответствующая учебная программа для офицеров образовательной среды уже разработана. Кроме того, в каждом образовательном учреждении должны быть установлены спецрамки и металлоискатели. 

И в первую очередь необходимо начать с учебных заведений, которые работают в очном режиме, в населенных пунктах, приближенных к линии соприкосновения, и российской и белорусской границам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине почти 80% образовательных учреждений с укрытием - Шмыгаль  

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Общество
МВС готують проект офіцерів освітнього середовища, для забезпечення безпеки дітей
Ministry of Internal Affairs prepares draft of educational environment officers to ensure children's safety
Новости по теме

Министерство внутренних дел Украины запустит проект "Офицеры образовательной среды

Министерство внутренних дел Украины начинает проект с первыми 500 офицерами образовательной среды из числа нынешних полицейских для усиления безопасности детей, включая специальную подготовку и оборудование школ металлодетекторами.

Общество •   •  18840 просмотра
Министерство внутренних дел Украины запустит проект "Офицеры образовательной среды

Гуменюк: не исключено, что рф будет применять свой новый дрон "Одуванчик" по гражданским судам

Наталья Гуменюк выразила обеспокоенность, что россия может использовать свой новый беспилотник-камикадзе "Одуванчик" для атак на гражданские суда.

Война •   •  28354 просмотра
Гуменюк: не исключено, что рф будет применять свой новый дрон "Одуванчик" по гражданским судам

В Генштабе прокомментировали обнаружение устройств прослушивания у Залужного

В кабинетах, предназначенных для работы Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного были найдены устройства для прослушивания, ведется расследование.

Криминал и ЧП •   •  26998 просмотра
В Генштабе прокомментировали обнаружение устройств прослушивания у Залужного

Израиль, Катар и Бахрейн: глава Пентагона начал турне по странам Ближнего Востока

Министр обороны США Ллойд Остин посетит ряд стран Ближнего Востока с целью укрепления дипломатических связей и обсуждения вопросов региональной безопасности, в том числе снижения напряженности в Газе. Во время своего турне он также обсудит морскую агрессию со стороны йеменских повстанцев-хуситов.

Новости Мира •   •  22546 просмотра
Израиль, Катар и Бахрейн: глава Пентагона начал турне по странам Ближнего Востока

ЦАХАЛ предупреждает, что будет бороться с "Хезболлой", поскольку ливанская группировка атакует территорию Израиля

ЦАХАЛ планирует военную операцию на юге Ливана в ответ на атаки Хезболлы оттуда, что создает риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Новости Мира •   •  18547 просмотра
ЦАХАЛ предупреждает, что будет бороться с "Хезболлой", поскольку ливанская группировка атакует территорию Израиля

Трое военных погибли в ДТП во Львовской области, начато производство - ГБР

Во Львовской области в результате столкновения автомобиля с грузовиком погибли трое военнослужащих и одно гражданское лицо; ГБР расследует ДТП.

Криминал и ЧП •   •  21016 просмотра
Трое военных погибли в ДТП во Львовской области, начато производство - ГБР

У Израиля и ХАМАСа есть препятствия для достижения перемирия - Reuters

Израиль и ХАМАС ведут переговоры о прекращении огня и освобождении заложников, но имеют разногласия по условиям достижения договоренностей.

Новости Мира •   •  16886 просмотра
У Израиля и ХАМАСа есть препятствия для достижения перемирия - Reuters

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

Эксперт рассказала о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка.

Экономика •   •  97824 просмотра
Эксклюзив
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

Более тысячи россиян депортируют из Латвии за несоблюдение условий проживания

Более 1000 россиян в Латвии грозит депортация из-за невыполнения условий, необходимых для продолжения их пребывания в стране. Глава миграционной службы Латвии Майра Розе отметила, что многие из них все еще пытаются получить вид на жительство.

Новости Мира •   •  16586 просмотра
Более тысячи россиян депортируют из Латвии за несоблюдение условий проживания

Из-за непогоды без света частично 183 населенных пункта, графики отключений не предусматриваются - Минэнерго

183 населенных пункта в Украине частично обесточены из-за непогоды; отключений не планируется.

Общество •   •  22053 просмотра
Из-за непогоды без света частично 183 населенных пункта, графики отключений не предусматриваются - Минэнерго