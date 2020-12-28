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Минэнерго до 25 января должно подать обновленный топливно-энергетический баланс Украины

Киев • УНН

 • 13067 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Министерству энергетики Украины поручено до 25 января подать на рассмотрение правительства и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс государства. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в понедельник, передает корреспондент УНН.

Минэнерго до 25 января должно подать обновленный топливно-энергетический баланс Украины

"Следующее поручение прошу зафиксировать в протоколе - до 25 января 2021 года Министерство энергетики должно представить на рассмотрение правительства и Совета национальной безопасности и обороны обновленный топливно-энергетический баланс Украины", - сказал премьер.

С его слов, обновление баланса должно "показать всем украинцам, что правительство понимает проблемы отрасли и ищет компромисс между социальной составляющей и интересами бизнеса".

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Напомним, ранее сегодня Шмыгаль поручил министерству энергетики и АМКУ проверить обоснованность цен на газ для населения и провести аудит формирования тарифов на транспортировку голубого топлива.

Ранее ГК "Нафтогаз Украины" сообщила о повышении цены на газ для своих бытовых клиентов по месячному контракту - с 6,33 грн/куб. м в декабре до 7,22 грн / куб. м в январе следующего года - на 14%, подключение к годовому тарифному плану для новых клиентов приостанавливается с нового года.

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