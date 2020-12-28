Міненерго має до 25 січня подати оновлений паливно-енергетичний баланс України

“Наступне доручення прошу зафіксувати в протоколі — до 25 січня 2021 року міністерство енергетики має подати на розгляд уряду та Раді національної безпеки і оборони оновлений паливно-енергетичний баланс України”, — сказав прем’єр.

З його слів, оновлення балансу має “показати всім українцям, що уряд розуміє проблеми галузі і шукає компроміс між соціальною складовою та інтересами бізнесу”.

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Нагадаємо, раніше сьогодні Шмигаль доручив міністерству енергетики і АМКУ перевірити обґрунтованість цін на газ для населення та провести аудит формування тарифів на транспортування блакитного палива.

Раніше ГК “Нафтогаз України” повідомила про підвищення ціни на газ для своїх побутових клієнтів за місячним контрактом — з 6,33 грн/куб. м у грудні до 7,22 грн/куб. м у січні наступного року — на 14%, підключення до річного тарифного плану для нових клієнтів призупиняється з нового року.