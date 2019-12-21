Минэкономики планирует в 2020 году создать Фонд национального богатства - Милованов

“Создадим фонд национального богатства. Те государственные предприятия, которые не будут приватизированы, те предприятия пойдут под фонд. Фонд будет независим от министерств. Министерства будут писать политику собственности, то есть, что они хотели бы, чтобы государственные предприятия делали. Но не будут вмешиваться в управление дивидендами, инвестиционными планами и т.п.”, — сказал Милованов, рассказывая о планах Минэкономики на 2020 год.

По его словам, таким образом правительство планирует вывести из коррупционной составляющей те предприятия, которые не будут приватизированы.

Напомним, по словам министра по вопросам экономики, торговли и сельского хозяйства, в правительстве на приватизацию согласовано более 1000 государственных предприятий.