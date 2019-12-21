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Мінекономіки планує у 2020 році створити Фонд національного багатства – Милованов

Мінекономіки планує у 2020 році створити Фонд національного багатства – Милованов

Київ • УНН

 • 14691 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства планує у 2020 році створити Фонд державного багатства у який увійдуть державні підприємства, які не будуть приватизовані. Про це заявив у Харкові під час презентації планів і досягнень Мінекономіки, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає кореспондент УНН.

“Створимо фонд національного багатства. Ті державні підприємства, які не будуть приватизовані, ті підприємства підуть під фонд. Фонд буде незалежний від Міністерств. Міністерства будуть писати політику власності, тобто, що вони хотіли б, щоб державні підприємства робили. Але не будуть втручатися в управління дивідендами, інвестиційними планами тощо”, — сказав Милованов, розповідаючи про плани Мінекономіки на 2020 рік.

За його словами, таким чином уряд планує вивести з корупційної складової ті підприємства, які не будуть приватизовані.

Нагадаємо, за словами міністра з питань економіки, торгівлі та сільського господарства, в уряді на приватизацію погоджено понад 1000 державних підприємств.

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