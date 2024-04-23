Минэкономики финализирует национальный план по энергетике и климату, который ожидают в Европейском Союзе

Минэкономики представило проект Национального плана по энергетике и климату членам Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования. Это один из важнейших стратегических документов, которые в ЕС ждут от Украины. Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины, пишет УНН.

Детали

Министерство экономики Украины представило проект Национального плана по энергетике и климату членам Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования. - информирует ведомство.

Заместитель министра экономики Алексей Соболев говорит, что Национальный план по энергетике и климату является обязательным документом для всех государств-членов Европейского Союза и стран, входящих в Энергетическое сообщество. Он отметил, что структура этого плана четко определена и утверждена соответствующим регламентом ЕС.

С самого начала своей разработки НПЭК был предметом публичного обсуждения. Министерство провело более 9 публичных секторальных обсуждений этого документа. В марте мы провели обсуждение в рамках Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, в котором приняли участие более 800 представителей городов и общин. Мы также представили этот документ в марте в Брюсселе, и провели его обсуждение с Европейской Комиссией. Были собраны письменные комментарии и замечания, и сейчас команда экспертов обрабатывает их для финализации документа - добавил он.

Елена Павленко, руководитель аналитического центра DiXi Group, который участвует в разработке документа, описала процесс создания Национального плана по энергетике и климату, сроки его подготовки и принятия. Она также представила структуру этого плана.

В НПЭК включены цели в рамках Global Methane Pledge, Парижского климатического соглашения и Энергетического Сообщества. Так же НПЭК синхронизирован с Планом Украины. Все стратегические документы мы пытались идентифицировать и свести в единую систему, а затем проанализировать, какими мерами и решениями мы можем достичь этих целей - сообщила Елена Павленко членам Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования.

Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Виктория Киреева, выразила благодарность парламентариям за их участие во встрече и подчеркнула, что этот документ является одним из ключевых стратегических планов, которого ожидает Европейский Союз от Украины.

Команда Минэкономики построила работу так, что мы работали комплексно с привлечением всех профильных министерств, в том числе и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. Мы неоднократно проводили обсуждения, просматривали данные, результаты и каждый раз дорабатывали документ после комментариев наших европейских партнеров, общественности и ученых - отметила Виктория Киреева.

Напомним,

Если не принять меры, Европа столкнется с катастрофическими последствиями изменения климата, такими как смертоносная жара, наводнения и более 1 триллиона евро ежегодных экономических потерь от затопления прибрежных территорий до конца века.