Николаевцу, который расстрелял супругов у суда, объявили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Мужчине, который вчера расстрелял супругов возле Николаевского райсуда, сегодня объявлено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области, передает УНН.
"Сегодня, 31 января, следователи следственного управления ГУ НП в Николаевской области, под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области, объявили о подозрении 52-летнему жителю областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство - ред.)", - говорится в сообщении.
Напомним, у районного суда в Николаеве местный житель стрелял у супругов, в результате чего мужчина и женщина погибли.
Как сообщал УНН, Ленинский суд Николаева просит усилить охрану здания, в котором работают судьи, за убийство супругов, которое было совершено вчера около здания.