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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 81031 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 102686 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 135652 просмотра

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7 марта, 15:45 • 132064 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145342 просмотра

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Николаевцу, который расстрелял супругов у суда, объявили подозрение

Николаевцу, который расстрелял супругов у суда, объявили подозрение

Киев  •  УНН

 • 7999 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Мужчине, который вчера расстрелял супругов возле Николаевского райсуда, сегодня объявлено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области, передает УНН.

"Сегодня, 31 января, следователи следственного управления ГУ НП в Николаевской области, под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области, объявили о подозрении 52-летнему жителю областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство - ред.)", - говорится в сообщении.

Напомним, у районного суда в Николаеве местный житель стрелял у супругов, в результате чего мужчина и женщина погибли.

Как сообщал УНН, Ленинский суд Николаева просит усилить охрану здания, в котором работают судьи, за убийство супругов, которое было совершено вчера около здания.

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