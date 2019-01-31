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Миколаївцю, який розстріляв подружжя біля суду, оголосили підозру

Миколаївцю, який розстріляв подружжя біля суду, оголосили підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Чоловікові, який вчора розстріляв подружжя біля Миколаївського райсуду, сьогодні оголошено про підозру. Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області, передає УНН

"Сьогодні, 31 січня, слідчі слідчого управління ГУНП в Миколаївській області, під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області, оголосили про підозру 52-річному мешканцю обласного центру у вчиненні злочину, передбаченого п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство- ред.)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, біля районного суду у Миколаєві місцевий житель стріляв у подружжя, внаслідок чого чоловік і жінка загинули.

Як повідомляв УНН, Ленінський суд Миколаєва просить посилити охорону будівлі, в якій працюють судді, через вбивство подружжя, яке було скоєне вчора біля будівлі.

Українські Національні Новини

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