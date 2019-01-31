Миколаївцю, який розстріляв подружжя біля суду, оголосили підозру

"Сьогодні, 31 січня, слідчі слідчого управління ГУНП в Миколаївській області, під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області, оголосили про підозру 52-річному мешканцю обласного центру у вчиненні злочину, передбаченого п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство- ред.)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, біля районного суду у Миколаєві місцевий житель стріляв у подружжя, внаслідок чого чоловік і жінка загинули.



Як повідомляв УНН, Ленінський суд Миколаєва просить посилити охорону будівлі, в якій працюють судді, через вбивство подружжя, яке було скоєне вчора біля будівлі.



