Миколаївцю, який розстріляв подружжя біля суду, оголосили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Чоловікові, який вчора розстріляв подружжя біля Миколаївського райсуду, сьогодні оголошено про підозру. Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області, передає УНН.
"Сьогодні, 31 січня, слідчі слідчого управління ГУНП в Миколаївській області, під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області, оголосили про підозру 52-річному мешканцю обласного центру у вчиненні злочину, передбаченого п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство- ред.)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, біля районного суду у Миколаєві місцевий житель стріляв у подружжя, внаслідок чого чоловік і жінка загинули.
Як повідомляв УНН, Ленінський суд Миколаєва просить посилити охорону будівлі, в якій працюють судді, через вбивство подружжя, яке було скоєне вчора біля будівлі.