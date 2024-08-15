Миколаївская область: ночью были уничтожены 5 "шахидов", одна из общин попала под вражеский артиллерийский обстрел

В Николаевской области ночью 15 августа силами ПВО были уничтожены пять БПЛА "Shahed-136/131". Также ночью враг обстрелял из артиллерии Куцурубскую громаду, пострадавших нет. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Ночью 15 августа силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине были уничтожены пять БпЛА типа "Shahed-136/131" - написал Ким в Telegram.

Кроме того, по словам Кима, ночью, 14 августа, в 23:38 враг осуществлял артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде. Пострадавших нет.

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