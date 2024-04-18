"Мы проводим такие операции, везде, где это возможно": Буданов об операциях против "вагнеровцев" в Африке

Некоторые бойцы Главного управления разведки проводят операции, направленные на снижение российского военного потенциала, везде, где это возможно, в том числе и в Африке против наемников ЧВК "вагнер". Об этом рассказал начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Мы проводим такие операции, направленные на снижение российского военного потенциала, везде, где это возможно. Почему Африка должна быть исключением? - сказал Буданов, отвечая на вопрос, воюют ли некоторые бойцы ГУР в Африке против наемников ЧВК "вагнер"

Напомним

Начальник ГУР Кирилл Буданов считает, что чтобы противодействовать россиянам необходимо больше атак российских добровольцев, которые действуют внутри России при поддержке ГУР, а также новые атаки дронов по приграничным населенным пунктам.