"Мы проводим такие операции, везде, где это возможно": Буданов об операциях против "вагнеровцев" в Африке

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Предпосылок для эвакуации из Харькова нет - мэр
Сейчас нет предпосылок для эвакуации из Харькова. россияне распространяют фейковые новости об этом, чтобы вызвать беспокойство и панику среди населения.
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