"Мы проводим такие операции, везде, где это возможно": Буданов об операциях против "вагнеровцев" в Африке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  137061 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  174659 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  174931 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  152630 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  115467 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  127247 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  138627 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137639 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124148 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103660 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

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"Мы проводим такие операции, везде, где это возможно": Буданов об операциях против "вагнеровцев" в Африке

Восстановление Киевщины: в КОВА рассказали, как в Миле продолжается реконструкция жилой многоэтажки

В КОВА рассказали о реконструкции многоэтажного жилого дома в Миле Киевской области, который был поврежден российской агрессией весной 2022 года.

Общество •   •  1846 просмотра
Восстановление Киевщины: в КОВА рассказали, как в Миле продолжается реконструкция жилой многоэтажки

Минобороны завершает формирование перечня потребностей Сил обороны в нелетальной помощи

Заместитель Министра обороны Украины встретился с Директором оборонно-безопасного сотрудничества НАТО, чтобы обсудить передачу Киеву нелетальной помощи для развития Сил обороны.

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Минобороны завершает формирование перечня потребностей Сил обороны в нелетальной помощи

Предпосылок для эвакуации из Харькова нет - мэр

Сейчас нет предпосылок для эвакуации из Харькова. россияне распространяют фейковые новости об этом, чтобы вызвать беспокойство и панику среди населения.

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Предпосылок для эвакуации из Харькова нет - мэр

Ракетная атака рф на Днепровский район: повреждены объект инфраструктуры и предприятие

Российский ракетный обстрел Днепровского района повредил объект инфраструктуры и предприятие, вызвал пожары и ранения двух человек.

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Ракетная атака рф на Днепровский район: повреждены объект инфраструктуры и предприятие

В Киеве резко повысился уровень воды в Днепре. В КГВА уверяют, что угрозы подтопления нет

За последние сутки уровень Днепра в пределах Киева поднялся на 46 см до 607 см над отметкой "0", но угрозы подтопления столицы нет.

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В Киеве резко повысился уровень воды в Днепре. В КГВА уверяют, что угрозы подтопления нет

В Вильнюсе одобрили ограничение россиян и белорусов в количестве выездов из Литовской республики на родину

Литовский комитет по национальной безопасности и обороне одобрил предложение ограничить поездки российских и белорусских граждан на родину до одного раза в три месяца, иначе они рискуют лишиться вида на жительство.

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В Вильнюсе одобрили ограничение россиян и белорусов в количестве выездов из Литовской республики на родину

Последний звонок в столичных школах прозвучит 31 мая

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